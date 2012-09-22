به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی بعدازظهر امروز در دیدار با دبیرکل و اعضای هیات اجرایی اتحادیه جهانی آشوری‌ها با یادآوری تاکید فراوان دین مبین اسلام بر ضرورت رعایت حقوق اقلیت‌های دینی و سابقه دیرینه زندگی مسالمت‌آمیز همراه با آرامش و امنیت اقلیت‌های مختلف دینی در کشورمان، گفت: اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران از امتیازات و حقوق فراوانی در سایه قوانین اساسی کشور برخوردارند که بسیاری از آنها در کشورهای مدعی آزادی و دموکراسی برای اقلیت‌ها وجود ندارد.

وی افزود: حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی و برخورداری آنها از حقوق یکسان با سایر نمایندگان نشانگر تاکید فراوان نظام اسلامی بر رعایت حقوق اقلیت‌ها و ایجاد فرصت‌های مناسب در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای آنها است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را سند مهمی در این زمینه خواند.

براساس این گزارش یوناتن بت‌کلیا دبیرکل اتحادیه جهانی آشوری‌ها نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از نشست هیات اجرایی این اتحادیه در تهران، گفت: تمام آشوری‌ها در نقاط مختلف جهان، ایران را موطن اصلی خود می‌دانند.

وی با اشاره به زندگی مسالمت‌آمیز همراه با امنیت اقلیت‌های مختلف به ویژه اقلیت آشوری در ایران، افزود: از دیدگاه آشوری‌ها ایران الگوی اصلی حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی در جهان است.

دبیرکل اتحادیه جهانی آشوری‌ها با قدردانی از حمایت‌ و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران از این اقلیت‌ خواستار ادامه مساعدت‌های کشورمان به این اتحادیه شد.

در این دیدار همچنین روسای دفتر اتحادیه جهانی آشوری‌ها در آسیا، اروپا و آمریکا ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقلیت آشوری، اقدام اخیر توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) را محکوم کرده و تاکید کردند که این اقدام از سوی کسانی انجام شده که زندگی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان الهی را در کنار یکدیگر نمی‌خواهند و به دنبال ایجاد فضای تنش‌آلود در مناسبات جهانی هستند.