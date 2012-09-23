برپایی نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در کتابخانه های عمومی جاجرم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جاجرم به آثار و برکات دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در کتابخانه های عمومی این شهرستان نمایشگاه هایی با حدود 200 عنوان کتاب از ناشران حوزه های مختلف دفاع مقدس و در موضوعات داستان کوتاه ، رمان و ... به نمایش گذاشته می شود.

محمدعباس زاده هدف از برپایی این نمایشگاه ها را آشنایی بازدیدکنندگان با آثار فاخر و ارزشمند منتشر شده در حوزه دفاع مقدس وآشنایی با دلاور مردیهای رزمندگان اسلام عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این نماشگاه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بزرگداشت هفته دفاع مقدس در مدارس برگزار می گردد افزود: آموزه های ناب دفاع مقدس سبب ایجاد روحیه ایثار، مقاومت ، خودباوری و پایداری در بین دانش آموزان خواهد شد.

تبیین ارزش‌های دفاع مقدس در کلاس‌های آموزش خانواده کمیته امداد خراسان شمالی

مدیر اداره فرهنگی کمیته امداد خراسان شمالی گفت: ابعاد مختلف دوران دفاع مقدس در کلاس‌های آموزش خانواده و کانون‌های فرهنگی تربیتی این نهاد تشریح می‌شود.

مجید الهی راد افزود: این نهاد درراستای ارتقاء آگاهی خانواده‌های تحت پوشش به ویژه نسل جوان با ابعاد مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس کلاس‌های آموزش خانواده و کانون‌های فرهنگی وتربیتی را در طی این هفته برگزار می‌کند.

وی با بیان اینکه نمایشگاهی نیز در این زمینه در محل مجتمع‌های فرهنگی و تربیتی و خوابگاه‌ها این نهاد برپا خواهد شد گفت: برگزاری نشست فرهنگی سیاسی با موضوعات دفاع مقدس، دیدار مدیر کل کمیته امداد استان و مدیریت شهرستان‌ها با دانش آموزان نمونه، پیاده روی کارکنان به مقصد بش قارداش، قرائت فاتحه در مزار شهدای گمنام و برگزاری نماز جماعت در محل پارک بش قارداش از دیگر برنامه‌های این نهاد در هفته دفاع مقدس است که با عطر افشانی مزار شهدای انقلاب ودفاع مقدس پایان خواهد یافت.

نمایش رادیویی "راه من" در شبکه اترک خراسان شمالی

نمایش رادیویی "راه من" با موضوع دفاع مقدس در شبکه استانی صدای خراسان شمالی تولید شد.

برپایه این خبر، این نمایش رادیویی در یک قسمت 30 دقیقه‌ای با تهیه کنندگی و کارگردانی مجید حمزانلویی تولید شده است.

در این نمایش رادیویی، زندگی روزمره‌ی یک رزمنده با خانواده‌اش بیان می‌شود که با ذکر خاطرات دوران دفاع مقدس روند زندگی‌شان تغییر می‌کند و...

نمایش" راه من" با بازیگری طاهره شاددل و حکمت شیردل تولید شده که نویسندگی آن را مجید حمزانلویی و صدابرداری این نمایش رادیویی را محسن مهربد بر عهده دارد.