سقف تسهیلات بافت فرسوده 35 میلیون تومان شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم داودی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر اصفهان روند پیشرفت و توسعه کمی و کیفی پروژههای عمران شهری را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده خوشبختانه شاخصهای پیش بینی شده در برنامه پنج ساله شهرداری در بخشهای پارکینگ، مراکز تفریحی سالنهای ورزشی سرپوشیده و سالنهای مطالعه رشد چشمگیری داشته و از برنامه جلوتر بوده است.
وی بررسی و تحلیل سالانه برنامه پنج ساله شهرداری برای رفع نقاط ضعف را خواستار شد و از عدم تحقق شاخصهای پیش بینی شده در این برنامه برای احیای بافتهای فرسوده خبر داد و افزود: باید موانع و چالشهایی که مانع اجرای برنامههای پیش بینی شده در این بخش هستند رفع شود.
لزوم رعایت ضوابط شهرسازی در بازنگری طرح تفصیلی
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان عوامل تأثیرگذار در عدم تحقق برنامههای مدیریت شهری برای احیای بافتهای فرسوده را برشمرد و گفت: ضوابط شهرسازی در بازنگری طرح تفصیلی، پایین بودن سقف تسهیلات بانکی (وام) وعدم اجرای مطلوب طرح بازگشایی گلوگاهها نقش اساسی در عدم تحقق این برنامهها دارند.
وی ضوابط تعیین شده و اصلاح ارتفاعات در بافتهای فرسوده توسط شورای اسلامی شهر اصفهان را راهکاری اساسی در جهت احیای این بافتها دانست و اظهار امیدواری کرد این ضوابط به عنوان مهمترین موانع برای جلوگیری از توسعه و رشد بافتهای فرسوده در کمیسیون ماده پنج به تصویب برسد.
داودی با اذعان بر اینکه پرداخت تسهیلات 20 میلیون تومانی برای هر واحد در بافتهای فرسوده کلان شهر اصفهان کافی نیست، گفت: هیئت دولت تمهیدات ویژهای برای احیا و توسعه بافتهای فرسوده در نظر بگیرد و سقف تسهیلات این بافتها را تا ۳۵ میلیون تومان افزایش دهد.
وی بازگشایی گلوگاهها به عنوان کلید احیا و بازسازی بافتهای فرسوده کلان شهر اصفهان به ویژه در محدوده شهرداریهای مناطق یک و سه را مورد تاکید قرار داد و تحقق صد درصدی بودجه نقدی و ملکی ویژه آزادسازی گلوگاهها در سال جاری را خواستار شد و افزود: برای احیا و توسعه بافت فرسوده کلان شهر اصفهان و تحقق اهداف مدیریت شهری در این زمینه، افزایش اعتبارات و بودجه بخش گلوگاهها در سال آینده ضروری است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به مصوبه مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت در خصوص ایجاد دفاتر در مرکز بافتهای فرسوده محلات در جهت تسریع در رفع مشکلات مردم و رشد روند احیا و بازسازی این بافتها اشاره کرد و اضافه کر: متأسفانه این دفاتر در کلان شهر اصفهان تشکیل نشده است.
احیای 4 هزار هکتار بافت فرسوده ضروری است
وی تصریح کرد: برای تسریع در احیا و بازسازی چهار هزار هکتار بافت فرسوده در کلان شهر اصفهان و تبدیل این بافتها به بافتهای فعال و تحقق شاخصهای پیش بینی شده در برنامه پنج ساله، اجرای تمام این برنامهها ضروری است.
داودی در بخش دیگری از سخنان خود، دیدار اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران را مثبت ارزیابی کـرد و گفـت: در این دیدار مشکلات و چالشهـای پیش روی مدیریت شهری از جمله آب، اجرای طرحهای آبرسانی به ویژه طرح انتقال آب فلات مرکزی (بهشت آباد)، قطار شهری و احداث کنار گذر شمال اصفهان مطرح شد.
وی از اعلام آمادگی رئیس مجلس شورای اسلامی برای همکاری با مدیریت شهری اصفهان جهت رفع این مشکلات خبر داد و افزود: اختصاص اعتبارات لازم برای رفع مشکلات کلان شهر اصفهان به ویژه در بخش آب در سال آینده را الزامی است و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی باید پیگیریهای لازم را در این زمینه به عمل آورند.
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