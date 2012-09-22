برگزاری دوره های آموزش ایمنی در 60 مدرسه/ 8 مانور در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجعلی فرجامی اظهار داشت: با توجه به تشکیل ستاد استقبال از مهر در شهرداری کرج، از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مقرر شد تا همزمان با بازگشایی مدارس اقدامات لازم برای افزایش ایمنی دانش آموزان انجام شود.

وی افزود: در این زمینه با تمدید تفاهم نامه آموزشی با اداره کل آموزش و پرورش استان البرز از طریق معاونت خدمات شهری شهرداری مقرر شد تا از سوی این سازمان دوره های آموزشی برای دانش آموزان برگزار شود.

ماهانه 60 مدرسه میزبان دوره های آموزش ایمنی است

این مسئول عنوان کرد: طبق برنامه ریزی قرار است که دوره های آموزش ایمنی و آتش نشانی به صورت ماهانه در 60 مدرسه این کلانشهر برگزار شود که این مهم منوط به تمدید تفاهم نامه است.



صدور 2000 مجوز برای سرویسهای مدارس

مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج از صدور دو هزار مجوز برای سرویس مدارس از سوی این سازمان خبرداد.

کریم افشار با بیان این مطلب افزود: سازمان تاکسیرانی کرج با همکاری نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج و راهور شهرستان نسبت به صدور مجوز سرویس حمل نقل دانش آموزان در کمترین زمان ممکن اقدام می کند.

وی با اشاره به همکاری مدیران آموزش و پرورش در اجرای طرح های مربوط به بازگشایی مدارس عنوان کرد: طرح های مربوط به بازگشایی مدارس با همکاری راهنمایی و رانندگی، آموزش و پرورش و سازمان تاکسیرانی اجرا شد.

این مسئول با اشاره به ساماندهی سرویس مدارس در سطح کلانشهر کرج گفت: همزمان با بازگشایی مدارس، سازمان تاکسیرانی کرج ضمن تامین تاکسی های مورد نیاز سرویس مدارس نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج، آماده ارائه سرویس دهی به سایر شهروندان و مسافران درون شهری است.

افزایش 20 درصدی مسافران اتوبوس در اولین روز بازگشایی مدارس در کرج

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه از افزایش 20 درصدی مسافران اتوبوس در اولین روز آغاز مدارس در سطح کرج خبرداد.



مهرداد کیانی با اعلام این خبر افزود: سازمان اتوبوسرانی کرج طبق سنوات گذشته نسبت به ساماندهی و آماده سازی ناوگان اتوبوسرانی به منظور افزایش سطح خدمات دهی به شهروندان به ویژه دانش آموزان اقدام کرده است.

وی با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در سازمان در خصوص افزایش تقاضای سفرهای درون شهری با محوریت اتوبوس همزمان با آغاز بازگشایی مدارس، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته سازمان اتوبوسرانی نسبت به تهیه و تدوین سیاست ها و راهکارهای کارآمد اجرایی مبنی بر اجرای هر چه بهتر و باشکوهتر بازگشایی مدارس اقدام کرده است.

این مسئول ضدعفونی ناوگان اتوبوسرانی همزمان با بازگشایی مدارس را یادآور شد و گفت: اجرای این مهم در قالب طرح ضد عفونی اتوبوس های سطح شهر طبق سنوات گذشته در تمام ناوگان اتوبوسرانی صورت گرفت.



شهردار کرج آغاز بازگشایی مدارس را تبریک گفت

همزمان با فرا رسیدن مهر ماه و فصل بازگشایی مدارس، شهردار کرج با ارسال پیامی آغاز دوباره فصل پویایی را به سفیران آگاهی و جویندگان علم و دانش تبریک گفت.

در متن این پیام که خطاب به مدیران نواحی چهارگانه آموزش و پرورش و مدیران مدارس شهرستان کرج ارسال شده، آمده است:





"به نام خداوند بخشنده مهربان”



روسای محترم نواحی چهارگانه آموزش و پرورش و مدیران مدارس شهرستان کرج



تقارن زیبای شور و شعور دانش پژوهی و آغاز مهر، ماه مهربانی یادآور طنین گام هایی است که طلیعه درنوردیدن قله های آگاهی و اقتدار را در گوش جانمان زمزمه می کند.

آغاز بازگشایی مدارس فرصت دوباره تبلور انگیزه ها، گشایش درهای دانایی و تلاش برای رسیدن به قله های توسعه و پیشرفت است.

اینک عطر مهربانی و نیمکت های منتظر، شوق نگاههای مهربانانه معلم و قلم هایی که تشنه گردش دستانی کوچک اما اندیشه هایی شگرفند در انتظار طنین زنگ آغاز پویایی است.

امید که همگی شما عزیزان با توکل به خداوند متعال و تلاش روز افزون ضمن عینیت بخشیدن به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی، با کار در عرصه فرهنگ و تولید علم و دانش روند پیشرفت کشور عزیزمان را سرعت بخشید.

وظیفه همه ما پیشرفت و سربلندی این نظام است و این وعده محقق نخواهد شد مگر با دستان توانا و اندیشه پویای شما سفیران علم و آگاهی .

مهری سرشار از مهربانی و رویش گل واژه های امید و اعتلاء برایتان آرزومندم.



شایان ذکر است هم اکنون حدود یکهزار مدرسه در سطوح مختلف در سطح شهرستان کرج مشغول به فعالیت است

