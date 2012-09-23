به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که عصر روز گذشته یکم مهر و در سالن اجتماعات شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین آل‌هاشم نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ محمد بالادار جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور حضور داشتند.

پایگاه تحلیلی ـ پژوهشی گنج جنگ به نشانی اینترنتی www.ganjejang.ir که امروز به همت موسسه نمایه فعالیت خود را در اینترنت آغاز کرد، شامل بیش از 27 هزار داده اطلاعاتی است که از جمله آنها می‌توان به اطلاعات مربوط به 6 هزار و 400 شهید دفاع مقدس، فهرست کتابشناسی 5 هزار و 200 عنوان کتاب دفاع مقدس، 4 هزار و 500 مقاله مربوط به دفاع مقدس و 7 هزار و 800 قطعه چند رسانه‌ای مربوط به 8 سال جنگ تحمیلی اشاره کرد. همچنین بخش یادمان دفاع مقدس این سایت شامل 550 مورد از اولین‌های دفاع مقدس، 300 مورد از اصطلاحات مربوط به دفاع مقدس، 550 مورد خاطرات دفاع مقدس و اطلاعات مربوط به 20 عملیات دفاع مقدس است.

همچنین در بخش منبع شناسی این پایگاه تحلیلی پژوهشی، 325 مورد متن کامل پایان نامه‌ها و تحقیقات در حوزه دفاع مقدس، 100 مورد نرم‌افزارهای مربوط به جنگ تحمیلی و 20 مورد نشریات این حوزه بارگذاری شده است.

در بخش هنر و دفاع مقدس این سایت نیز 320 شاعر دفاع مقدس، 450 قطعه شعر مربوط به این حوزه، 12 نویسنده رمان‌های بلند، 40 داستان کوتاه دفاع مقدس، 6 خوشنویس فعال در این حوزه، 120 کارگردان حوزه هنر دفاع مقدس، 220 فیلم سینمایی مربوط به این عرصه، 10 مجسمه ساز حوزه دفاع مقدس، 50 کار نمایشی و 30 عکاس فعال در حوزه دفاع مقدس معرفی شدند.

در بخش ایثارگران این پایگاه تحلیلی ـ پژوهشی علاوه بر درج اطلاعات مربوط به 6 هزار و 400 شهید دفاع مقدس، 40 فرمانده و سردار عرصه 8 سال جنگ تحمیلی معرفی شدند.

در مراسم رونمایی از پایگاه تحلیلی ـ پژوهشی گنج جنگ منصور واعظی دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، آل‌هاشم نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر محمد بالادار جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و محمدرضا اخضریان کاشانی، مدیرعامل موسسه فرهنگی اطلاع رسانی نمایه در سخنانی جداگانه به اهمیت در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به 8 سال دفاع مقدس در عصر حاضر پرداختند که گزارش تکمیلی این برنامه متعاقبا ارسال خواهد شد.