فعالیتهای فرهنگی تاثیر مهمی در کاهش آمار زندانیان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بیاتیان شامگاه شنبه در نشست با مسئولان اداره زندان شهرستان بیجار اظهار داشت: اجرای برنامه های فرهنگی تاثیر بسزای در کاهش نرخ جرایم و آمار زندانیان دارد و افزایش این آمار در هر کشوری در نتیجه کمبود فعالیت های فرهنگی است.

وی با اشاره به اینکه کشور آمریکا بیشترین آمار زندانی را در دنیا دارد، بیان کرد: کشور ایران نسبت به سایر کشورهای جهان از لحاظ آمار افراد زندانی بسیار امیدوار کننده است و این نشان از رشد فرهنگی کشور دارد.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 100 میلیارد ریال در راستای ساخت زندان بیجار تصویب شده است، افزود: سایت و زمینی با زیرساخت های لازم که برای ساخت زندان به آن نیاز داریم، تاکنون معرفی نشده است.

فرماندار شهرستان بیجار نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: تا زمان تعیین سایت ساخت زندان در خارج شهر 300 میلیون ریال بودجه به اداره زندان بیجار اختصاص داده شده است که با اولویت بندی برنامه ها هزینه می شود.

خلیل جمشیدی به نیازهای اساسی برای ساخت زندان در بیجار اشاره کرد و گفت: برای ساخت زندان بیجار با بودجه 100 میلیارد ریالی در خارج از شهر به حداقل پنج هکتار زمین نیاز است.

وی در پایان یادآور شد: برای کاهش دادن آمار زندانی ها، کارهای فرهنگی چه در داخل و چه در بیرون از زندان ها باید تقویت شود.