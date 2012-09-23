هشت سال دفاع مقدس نماد عزت و اقتدار ایران اسلامی است

حجت الاسلام محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس نمودار مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی وجانفشانی دلاور مردان بزرگی است که تا پای جان در برافراشته نگه داشتن پرچم اسلام وقرآن تلاش کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه حماسه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزش ها و آموزه های انقلاب حسینی و حماسه کربلا بود، افزود: انقلاب اسلامی برگرفته از شعار محرم و انقلاب حسینی بود که امام راحل (ره) از آن به عنوان محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر یاد کردند.

امام جمعه بیجار ادامه داد: درهشت سال دفاع مقدس با اتحاد، انسجام و پیروی از ولایت فقیه در برابربیگانگان ایستادیم و توانستیم بدین طریق مشت محکمی را بر دهان یاوه گویان بزنیم و آنان را در دست یابی به اهدافشان ناکام گذاریم.

حجت الاسلام مرادی به اهداف و آرمان های شهدا در دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: شهیدان انقلاب اسلامی جوانان و جوانمردان رشید و پاک سرشتی بودند که با آگاهی و درک والای خود موقعیت حساس کشور را تشخیص دادند و وظیفه بزرگ جهاد درراه خدا را مشتاقانه پذیرا شدند.

وی در ادامه گفت: هر ملتی که چنین دلاوران آگاه وشجاعی را در دامان خود پرورده باشد حق دارد به آنان ببالد و آنان را الگوی تربیت جوانان خود در همه دورانها قرار دهد.

امام جمعه بیجار در پایان آرامش و امنیت امروز جامعه را مرهون از خود گذشتگی ایثارگران خداجو دانست و بیان کرد: رزمندگان با صلابت ما در دوران هشت سال دفاع مقدس جانانه جنگیدند و با رشادت ها و ایثارگری های خود آرامش و آسایش کنونی را برای ما به یادگار گذاشتند.