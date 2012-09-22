کودکان هرمزگانی نمایش عروسکی "پری کوچولوی دریایی" را به نظاره نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش عروسکی"پری کوچولوی دریایی "کاری از گروه "یسنا" به نویسندگی وکارگردانی "مریم تیموری" ازاستان تهران در ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو به روی صحنه رفت.

این نمایش 40 دقیقه ای عروسکی با بهره گیری از هشت عروسک گردان در حالی به روی صحنه رفت که سالن اجرا مملو از تماشاگرخصوصاً کودکان و نوجوانان علاقه مند به هنر نمایش بود.

عروسک گردان نمایش "پری کوچولوی دریایی" در این خصوص گفت: اجراهای جشنواره ای از ظرافت و حساسیت خاصی برخوردار است چراکه گروه ها برای ارائه کار بهتر حداکثر تلاش خود را دارند.

مینو نخعی که عروسک گردانی نقش دندان مصنوعی و پسر را برعهده داشت ضمن اظهار رضایت از کار گروه، خاطر نشان کرد: آن چه مهم است این که یک کار نمایشی به نحو مطلوب در انتقال پیام به جامعه هدف خود موفق عمل کند که امیدواریم در تحقق این هدف موفق بوده باشیم.

وی که عنوان اوّل طراحی ماسک و گریم از جشنواره تهران را درکارنامه خود دارد از تجربه حضور در جشنواره مبارک یونیما، جشنواره بین المللی دانشجویی نمایش عروسکی یاد کرد و بیان داشت: این اولین تجربه درجشنواره ضامن آهو است که امیدوارم به آن چه شایستگی آن را داریم دست پیداکنیم.

ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو از بیست و هشتم شهریور آغاز و تا دوم مهرماه در فرهنگسرای طوبی بندرعباس ادامه دارد.