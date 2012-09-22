نصب انشعابات آب و فاضلاب مسکن مهر از اولویت های آبفا لرستان است

مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تکمیل زیرساخت های تاسیسات آب و فاضلاب در سایت های مسکن مهر استان لرستان شرکت آبفا آماده واگذاری و فروش انشعاب آب و فاضلاب به واحدهای مسکن مهر استان است.

وی ادامه داد: با احداث و اجرای خطوط انتقال و توزیع آب و شبکه های جمع آوری فاضلاب و مهیا شدن منابع تامین و مخازن ذخیره آب، این شرکت آمادگی لازم را برای در اختیار قرار دادن انشعابات آب و فاضلاب به واحدهای مسکن مهر در سطح امورات تابعه را دارد.

اکبریان یادآور شد: این شرکت توانسته قبل از پایان برنامه زمانبندی به تعهدات خود در خصوص فراهم کردن تاسیسات زیربنایی مسکن مهر عمل کند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان به توفیقات این شرکت در زمینه آبرسانی و احداث شبکه های فاضلاب پروژه های مسکن مهر اشاره کرد و گفت: در توافق اولیه اجرای پروژه های مسکن مهر قرار بود کار ایجاد شبکه آب و فاضلاب 18 هزار واحد مسکن مهر توسط این شرکت صورت گیرد.

اکبریان ادامه داد: این در حالیست که هم اکنون مسئولیت آبرسانی و ایجاد شبکه فاضلاب 31 هزار واحد مسکن مهر یعنی 13 هزار واحد مازاد بر عهده این شرکت گذاشته شده است.

وی با تاکید بر اینکه طرح مسکن مهر یکی از طرح های اساسی و مهم دولت عدالت محور است، تصریح کرد: ما نیز در راستای ارائه خدمات به مردم استان تاکنون از هیچ تلاشی برای بهره برداری سریع از این پروژه ها دریغ نکرده ایم.