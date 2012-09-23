بی مهری قیمت لوازم التحریر در آغاز ماه مهر

به گزارش خبرنگار مهر، ماه مهر آمده است و باز شوق و ذوق کودکان را برای خرید لوازم درس و تحصیل شاهد هستیم.



خرید دفتر، کلاسور، مداد و مداد رنگی، انواع خودکارهای رنگی، کیف و...لیوان‌ها با طرح‌های مختلف و ... چقدر این روزها نوستالژیک است و چقدر دلمان می‌خواهد که بازگردیم به آن دوران!



اما شاید با وجود شوق و ذوق‌ها این والدین باشند که نخواهند این دوران طول بکشد یا عده‌ای حتی آرزو کنند که این روزها نیاید...



این روزها وقتی با خریداران لوازم التحریر صحبت می‌کنیم از افزایش قیمت این وسایل می‌گویند و گله دارند از تفاوت قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته.



یکی از شهروندان و خریداران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قیمت دفترها خیلی بالا است، مجبوریم از لوازم التحریر با قیمت‌های نازل استفاده کنیم و این وسایل هم دوام زیادی ندارند.



به گفته یکی از فروشندگان لوازم التحریر، افزایش قیمت‌ها تا بیش از 100 درصد هم رسیده است و با این شرایط باز سود چندانی هم نصیب فروشندگان نمی‌شود.

این فروشند ادامه داد: در واقع اگرقیمت خرید یک دفتری 450 تومان است، ما آن را 500 تومان می‌فروشیم و برای ما هم سود چندانی نمی‌ماند.



فروشنده‌ای دیگر نیز از افزایش بیش از 150 یا 200 درصدی قیمت‌های بعضی از اقلام لوازم التحریر خبرداد و اظهار داشت: نبود ثبات در بازار ارز در چند هفته اخیر خود دلیلی برای افزایش بسیاری از لوازم التحریرهایی شده است که به اندازه زیادی خود افزایش قیمت داشته‌اند.



با این شرایط در نظر بگیریم که خانواده ای را با دو یا سه فرزند محصل و با درآمد کمتر از 500 یا 600 هزار تومان، چگونه می تواند لوازم شروع سال تحصیلی مانند لباس های فرم که گاها سالانه نیز تغییر می کند، کتاب ها، دفتر و سایر اقلام مورد نیاز فرزندان خود را در شرایط کنونی اقتصاد کشور با خیالی آسوده تامین کند.



از نظر عده‌ای افزایش قیمت لوازمی مانند کتاب و دفتر ناشی از افزایش قیمت کاغذ نیز می تواند باشد. به گفته مهدی خانی، رئیس صنف خرازان و لوازم التحریرفروشان، برای سال تحصیلی جدید هیچگونه دفتر تعاونی در نظر گرفته نشده است.



رئیس اتحادیه خرازان و لوازم التحریر فروشان در پاسخ به اینکه دلیل افزایش قیمت های لوازم التحریر از کجا ناشی می‌شود، گفت: مسئله گرانی باید به طور دقیق ریشه یابی شود و با وجود افزایش قیمت در بسیاری از کالاها، نباید از ایجاد چنین شرایطی در بازار لوازم التحریر نیز تعجب کرد.



مهدی خانی ادامه داد: در حال حاضر قیمت‌های خرید اولیه برای خود فروشندگان نیز بسیار بالا است و این قشر که تنها در برهه‌ای از سال می‌تواند سود نسبتا بهتری نسبت به دیگر فصول سال داشته باشد، نیز تحت فشار است.

در چنین شرایطی بسیاری از خریداران از نبود بازرسی و نظارت کافی بر فروشندگان لوازم التحریر گله می کنند.



رئیس اتحادیه خرازان و لوازم التحریرفروشان پیرامون چگونگی نظارت بر فروشندگان این اقلام نیز گفت: در حال حاضر نظارت به طور چند باره از سوی بازرسان صنف خرازان و لوازم التحریرفروشان، بازرسان تعزیرات، بازرسان سازمان بازرگانی و حتی از سوی اتحادیه اصناف نیز به صورت دائمی صورت می گیرد.



وی با بیان اینکه نمایندگان اتحادیه‌ها از بین اصناف بازار و خود مردم انتخاب می‌شوند، گفت: ما به خوبی شرایط کنونی مردم را درک می کنیم و تمام تلاشمان این است تا حتی الامکان از ایجاد گرانی کاذب جلوگیری کنیم اما شرایطی به گونه‌ای است که گرانی ها ریشه‌ای بوده و قیمت های خرید برای فروشندگان نیز افزایش یافته است.



افزایش قیمت وسایل شروع سال تحصیلی و لوازم التحریر تنها یکی از مصادیق ایجاد شرایط دشوار اقتصادی برای مردم است اما به دلیل اهمیت این اقلام در زمان شروع سال تحصیلی، آیا مسئولان نباید پیش از رسیدن به این شرایط اقدام کنند تا در زیرمجموعه‌های بازار آشفتگی ایجاد نشود و فروشندگان سیبل اصلی اعتراضات مردمی نباشند؟



وجود گرانی کاذب شاید تا حدی ناشی از افزایش قیمت خودسرانه از سوی عده‌ای توزیع کنندگان باشد اما وضعیت کنونی که حتی فروشندگان نیز از آن گله دارند رسیدگی جدی در بسترهای کلی را می‌طلبد.



محدثه نجف زاده

