بایرن مونیخ از سد شالکه گذشت/ دورتموند مقابل تیم قعر جدولی مغلوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم رقابت‌های بوندس‌لیگای آلمان از ساعت 17 امروز شنبه با برگزاری پنج دیدار همزمان پیگیری شد که در مهمترین دیدار بایرن مونیخ موفق شد در زمین شالکه این تیم را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد. گل‌های بایرن مونیخ را در این بازی "تونی کروس" (55) و "توماس مولر" (58) به ثمر رساندند.

در دیگر بازی مهم امروز دورتموند قهرمان دو دوره گذشته رقابت‌های بوندس‌لیگا در زمین تیم قعر جدولی و بدون امتیاز هامبورگ به میدان رفت اما با نتیجه 3 بر 2 مغلوب میزبان خود شد.

در این بازی "هیونگ مین سون" مهاجم 18 ساله و کره‌ای هامبورگ ستاره تیمش بود و دو بار در دقایق 2 و 59 دروازه دورتموند را باز کرد. "ایوو لیچویچ" نیز دیگر گل هامبورگی‌ها را در دقیقه 55 به ثمر رساند. برای دورتموند نیز "ایوان پریسیچ" دو بار در دقایق 46 و 60 گلزنی کرد.

- نتایج کامل دیدارهای امروز بوندس‌لیگا به شرح زیر است:

* فورتونا دوسلدرف صفر - فرایبورگ صفر

* هامبورگ 3 - دورتموند 2

* ماینتس 2 - آگسبورگ صفر

* شالکه صفر - بایرن مونیخ 2

* ولفسبورگ یک - گروترفورث یک

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 12 امتیاز - تفاضل گل 12+

2- اینتراخت فرانکفورت 12 امتیاز - تفاضل گل 7+

3- هانوفر 7 امتیاز - تفاضل گل 5+ (یک بازی کمتر)

4- دورتموند 7 امتیاز - تفاضل گل 3+

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16- آگسبورگ یک امتیاز - تفاضل گل 6-

17- اشتوتگارت یک امتیاز - تفاضل گل 6- (یک بازی کمتر)

18- هوفنهایم بدون امتیاز (یک بازی کمتر)