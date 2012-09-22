دو پیشکسوت تئاتر در نمایش "آدم بلا، دیو ناقلا" در جشنواره کودک همدان بازی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردان نمایش "آدم بلا، دیو ناقلا" درباره اجرای این نمایش در بخش مسابقه نوجوان جشنواره گفت: در این نمایش دو بازیگر سرشناس تئاتر و تئاتر کودک برای ایفای یک نقش همکاری دارند.

مریم کاظمی گفت: رضا فیاضی و حسین محب اهری که در اجرای عمومی این نمایش همراه ما بودند، اجراهای جشنواره را نیز همراهی می کنند و هر اجرا از "آدم بلا، دیو ناقلا" در جشنواره با نقش آفرینی یکی از این دو پیشکسوت روی صحنه می رود.

وی با اشاره به تغییرات این نمایش نسبت به اجرای عمومی آن در بهمن و اسفند سال گذشته، گفت: در فیلم کار نکات ظریفی دیده شد که نتوانستم آن را در فشردگی اجرای عمومی تغییر دهم و این تغییرات را در تمرینات مجدد خواهیم داشت.

کاظمی با بیان این احتمال که یکی از بازیگران فرم نیز در سفر به همدان تیم را همراهی کند، گفت: با آغاز تمرینات نمایش در حرکات موزون سه نفری، تغییراتی ایجاد می شود.

مریم کاظمی روند جشنواره در سال های اخیر را رو به جلو ارزیابی کرده و افزود: در جشنواره سال 89 که نمایش "به زیرپاهات نگاه کن" برای جشنواره پذیرفته شد به دلیل عدم برنامه ریزی دبیرخانه انصراف دادم، اما یک سال بعد آنچه باعث شده بود انصراف دهم وجود نداشت و با نمایش دیگری به جشنواره آمدم.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از 16 تا 22 مهر ماه در همدان برگزار می شود.