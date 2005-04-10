وزارت علوم درامر مبارزه با مواد مخدر در دانشگاهها همكاري نمي كند

سردارمهدي ابويي درگفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر گفت : به رغم اعلام آمادگي مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي درامر مبارزه بامواد افيوني دردانشگاهها به منظور پيشگيري از بروز اعتياد درميان قشر دانشجو، اين وزارتخانه هيچ گونه همكاري اي با اين مركز ندارد .

وي ضمن اشاره به اين مطلب كه تنها اين انتقاد به وزارت علوم محدود نمي شود، گفت : ستاد مبارزه بامواد مخدر نيز از ديگر دستگاههايي است كه نتوانسته دراين خصوص گامي موثر بردارد چرا كه اين ستاد عملا تعطيل است و بايد نسبت به فعال سازي آن اقدام كرد .

وي نقش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر را درهماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط دراين ستاد مشكل ساز عنوان كرد و خاطرنشان ساخت : دبيرخانه ستاد نه تنها درراستاي وظايف عمل نمي كند بلكه دست به كارهايي مي زند كه درراستاي اختيارات و وظايف او نيست ، حتي مسوولان آن ستاد به اعلام نظرهايي مي پردازند كه دربرخي مواقع هنوزبه تصويب ستاد نرسيده است و حتي اين اعلام نظرها نوعي دخالت درفعاليت دستگاههاي عضو است وبايد ستاد را ملزم كرد تنها درچارچوب وظايف خويش گام بردارد .

رييس مركز مبارزه بامواد مخدر ناجا همچنين با توجه به اين امركه مبارزه جدي با معضل اعتياد درمدارس و دانشگاهها امري ضروري و اجتناب ناپذير است ، تاكيد كرد : از تمامي دستگاه هايي كه درامر پيشگيري ازاعتياد درميان اين قشر فعاليت مي كنند ، تقاضا داريم به منظورافزايش تاثير اقدامات پيشگيرانه به طور هماهنگ با نيروي انتظامي كه مجهز به اطلاعاتي كافي از مواد مخدر ، آگاه به روش هاي جدي مبارزه با مواد افيوني همچنين آشنا به نحوه فعاليت سوداگران مرگ دركشور مي باشد و از وجود كارشناساني خبره در امر پيشگيري از اعتياد برخوردار است ، همكاري كرده چراكه پليس مجهز به اطلاعاتي كافي است كه با هماهنگي سايردستگاهها مي تواند تاثيري مضاعف برپاكسازي اجتماع ازجرايم داشته باشد .