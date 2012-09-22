زورمان به تیم ایران نرسید/ برای دوم شدن باید بجنگیم

به گزارش خبرنگار مهر، "پان هیونگ ایل"، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان لائوس پس از شکست تیمش مقابل ایران گفت: این یک واقعیت بود که بازیکنان ما از لحاظ تاکتیکی و تکنیکی در حد تیم ایران نبودند.

سرمربی تیم لائوس اضافه کرد: متاسفانه بازیکنانم به علت دیر رسیدن به ایران و مشکلاتی برای صدور روادید نتوانستند در این مدت خودشان را با شرایط مسابقه هماهنگ کنند. امروز ما در ترافیک زیادی ماندیم و حتی تلاش اسکورت تیم هم باعث نشد زمانی کمتر در راه باشیم.

وی افزود: کسی دوست ندارد بازنده باشد. ما همه تلاش خود را انجام دادیم ولی زورمان به تیم ایران نرسید. ما باید در دو بازی بعدی بجنگیم و ایران هم با پیروزی مقابل حریفان کمک کند تا حداقل به عنوان تیم دوم صعود کنیم.

تیم فوتبال نوجوانان لائوس نخستین دیدار خود در چارچوب مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا را با شکست 3 بر یک مقابل تیم کشورمان پشت سر گذاشت.