نشست مشترک شوراهای اسلامی استان تهران و اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست مشترک با حضور حسین طلا و لاله افتخاری نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، صفرعلی براتلو معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تهران، محمدرضا محمودی معاون امور عمرانی استاندار، ابراهیم محمدی مدیرکل راه آهن استان تهران، حجت الاسلام نوروزی و حجت الاسلام گلوردی ائمه جمعه اسلامشهر و چهاردانگه، غلامحسین آرام فرماندار اسلامشهر و رؤسای شوراهای شهر، روستا، بخش و شهرستان اسلامشهر و کلیه اعضای شورای اسلامی استان تهران به ریاست حمزه خوارزمشاهی در دو نوبت صبح و عصر در محل فرمانداری شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

در این نشست مشترک، مسائل و مشکلات شهرستان اسلامشهر و بخشهای سه گانه اسلامشهر، چهاردانگه و احمدآبادمستوفی توسط حاضران مورد بحث و بررسی قرار گرفت

رئیس شورای اسلامی استان تهران در ابتدای این نشست گفت: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی مشکلات و شناسایی آسیب های موجود در شهرستانهای استان تهران است.

حمزه خوارزمشاهی افزود: شوراها به واسطه مسئولیتی که بر عهده دارند، مطالبه گر حق مردم هستند زیرا شوراها به عنوان نماینده مردم و توسط خود آنان در صحنه حضور پیدا می کنند.

وی تصریح کرد: اگرچه شوراها تنها نقش مطالبه گری را به عهده دارند اما می توانند به عنوان نماینده مردم، هرگونه مشکل و کوتاهی را در کشور به گوش مسئولان امر رسانده و حتی برای مردم فرهنگسازی کنند.

رئیس شورای اسلامی استان تهران ادامه داد: مشارکت شوراهای فرادستی با زیرمجموعه ها در توسعه جایگاه شورا بسیار مؤثر است به طوری که مشارکت شوراها و شهرداریها و در کنار آن بیان مطالبات مردمی به نهادهای فرا دستی می تواند بسیاری از موانع و مشکلات را برطرف کند.

در ادامه این نشست، محمودی معاون امور عمرانی استانداری تهران نیز با اشاره به نزدیکی پایان خدمت اعضای شوراهای اسلامی، خطاب به آنها گفت: همه تلاش خود را در این روز ها بکنید تا در آینده شرمنده مردم نباشید.

تشکیل کمیته صرفه جویی انرژی در استان تهران

وی با بیان این خبر که کمیته صرفه جویی انرژی در استان تهران شکل گرفته گفت: با بررسی مصرف سرانه انرژی ادارات استان تهران، از اضافه کار اداراتی که مصرف انرژی بالایی دارند کم می شود.

معاون استاندار تهران با اشاره به درآمد های کشور به نسبت وسعت آن گفت: در هفت سال گذشته اقدامات عمرانی و طرح های بزرگی در سطح کشور انجام شده و با چهار دوره سفر های استانی سعی شده توسعه به صورت موزون در کشور صورت بگیرد.

محمودی در خصوص ضعف اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته در استان تهران گفت: این ضعفها که در روابط عمومی ها نهفته است، باعث شده تا فعالیتهای انجام شده به شکل مطلوب انعکاس داده نشود.