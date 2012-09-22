انهدام 40 خودروی مجهز به تیربار تروریستها / حمله افراد مسلح به ارتش اردن و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، نیروهای ارتش سوریه، 40 خودروی مجهز به تیربار را به همراه تروریستهایی که سوار آنها بودند، در جاده الاتارب اورم الصغری در حومه حلب منهدم کردند.

کشف انبار سلاح و مهمات در حلب



منابع سوری از منهدم شدن 40 خودرو مجهز به تیربار تروریستها در حومه حلب در عملیات ارتش سوریه خبر دادند.



در یک عملیات کیفی و گسترده نیروهای ارتش سوریه، یک انبار سلاح و مهمات تروریستها در محله السید علی در نزدیک رستوران الوالی در حلب را منهدم کردند و شماری از تروریستها هم کشته شدند.



همچنین در دو عملیات گسترده نیروهای ارتش سوریه علیه مراکز تجمع تروریستها در نزدیک دارالشفاء و بیمارستان البیان در منطقه الشعار، تلفات سنگینی به آنها وارد شد.



نیروهای ارتش سوریه، منطقه سلیمان الحلبی را از وجود تروریستهای مسلح پاکسازی کردند.



از سوی دیگر، 14 بمبی که گروههای مسلح در یکی از کارگاهها در منطقه المعامل در العرقوب حلب کار گذاشته بودند، کشف و خنثی شد.



از سوی دیگر کاربازسازی منطقه المیدان حلب پس از پاکسازی آن از وجود تروریستها آغاز شده است.



متلاشی شدن یک گروه تروریستی در تلکلخ حمص





خبر دیگر اینکه طرفهای ذیربط یک گروه مسلح را در سهل البقیعه در حومه تلکلخ در استان حمص تحت تعقیب قرار دادند که در این عملیات شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند و سلاحهای آنها نیز ضبط شد.



بر اساس این گزارش، یکی از تروریستهای کشته شده، سه کارت شناسایی سوری، لبنانی و فلسطینی هر سه کارت با یک نام داشته است.



همچنین نیروهای مسلح سوریه، یک دستگاه خودروی مجهز به تیربار دوشکا متعلق به یک گروه تروریستی را در الدوسریه در تلکلخ منهدم کردند.



فرار تروریستها پس از شکست به داخل لبنان



خبر دیگر اینکه، نیروهای مسلح سوریه، با دفع تجاوز یک گروه تروریستی از خاک لبنان در منطقه تلکلخ، تلفات سنگینی به آنها وارد کردند و بقیه تروریستها به داخل لبنان گریختند.



از ادلب هم خبر می رسد که نیروهای ارتش با دفع حملات یک گروه تروریستی در جاده منتهی به روستای مرتین، شماری از تروریستها را کشتند.



حمله تروریستها به ارتشهای لبنان و اردن



خبر دیگر اینکه شبکه المیادین گزارش داد افراد مسلح موسوم به ارتش آزاد سوریه به نیروهای ارتش لبنان و اردن در مرزها حمله کردند.