فرهنگ رضوی کشور را در برابر تهاجم فرهنگی دشمن بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه شنبه در جمع شعرا و ادبای حاضر در جشنواره شعر کردی رضوی در استان کردستان اظهار داشت: آنچه در طول تاریخ موجب غنای میراث فرهنگی ما شده است توجه به اعتقادات و ارزش های دینی بوده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از عرصه های بارز تجلی و تبلور باورهای دینی، هنر و ادبیات است، افزود: اعتقادات پاک مردم ما در هنر و ادبیات این سرزمین به شکلی بارز منعکس شده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: نشر و ترویج فرهنگ و هنر رضوی در میان اقشار مختلف جامعه و تقویت رویکرد وحدت اسلامی از گذر نشر این فرهنگ مهمترین شاخصه هر رویداد فرهنگی و هنری است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: گرامیداشت دهه کرامت و برگزاری جشنواره رضوی شعر کردی و اهتزار پرچم مقدس آستان قدس رضوی را در استان کردستان اقدامی شایسته و ارزشمند است.

وی با اشاره به وجود مرقد مبارک هاجر خاتون در سنندج و باور و اعتقادات مردم اهل سنت ادامه داد: زیرساخت و فضایی مناسب در استان کردستان برای برگزاری برنامه های متناسب با فرهنگ رضوی مهیا است و باید از این ظرفیت به نحو احسن بهره برداری کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: توجه به فضاهای معنوی استان و توسعه آنها می تواند زمینه را برای جذب گردشگران مذهبی و نیز معرفی بیشتر استان کردستان به جهان را فراهم کند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره به نامگذاری کردستان به عنوان استان فرهنگی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و تلاش برای تقویت این حوزه گفت: باید برای تحقق برنامه های فرهنگی و قطب شدن کردستان در مسائل فرهنگی تلاش و جدیت بیشتری صورت گیرد.