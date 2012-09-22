به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاههای تهران دقایقی پیش با درخواست محاکمه مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی و از متهمان فتنه 88 وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شدند.

بر اساس این گزارش دانشجویان هم اکنون پلاکاردهایی نظیر "آقازاده فراری محاکمه باید گردد"، "مسیر پیشنهادی برای آقازاده فراری دربست تا دادگاه"، "مارکوپولوی سیاسی محاکمه باید گردد"، "ترازوی عدالت دیجیتالی نیست"، در دست داشتند.

همچنین دانشجویان پلاکاردی به صورت شعر با عنوان :

آقای مهدی هاشمی!

هم مرگ بر جهان شما بگذرد/ هم رونق زمان شما نیز بگذرد

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست/ گرد سم خان شما نیز بگذرد

در دست داشتند.

به گزارش مهر براساس برخی گزارشها قرار است مهدی هاشمی ساعت 20 امشب وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شود که تاکنون اطلاعی از ورود وی در دست نیست.

همچنین برخی دانشجویان هم اکنون با در دست داشتن پلاکاردهایی حلقه ای را تشکیل داده اند و خواستار محاکمه و دستگیری مهدی هاشمی در فرودگاه هستند.