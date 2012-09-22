مقام سوم گیلان در دارت قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، گیلان مقام سوم رقابت های دارت قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی را به خود اختصاص داد، درمجموع این مسابقات تیم دارت گیلان به همراه خراسان رضوی با 64 امتیاز پس از تیم های لرستان و فارس به مقام سوم رسید.

در بازی های تیمی چهار نفره نیز گیلان پس از یزد دوم شد، در رقابت های دارت قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی 125 ورزشکار درقالب 25 تیم دو روز در دو رده سنی در سمنان باهم مسابقه دادند.

کاراته کاهای گیلانی مقام سوم کاراته سبک شیتوریوهایاشی

کاراته کاهای گیلانی مقام سوم رقابت های کاراته سبک شیتوریوهایاشی کشور را کسب کردند، درقسمت تیمی این مسابقات گیلان با کسب شش نشان طلا، شش نقره و هشت برنز پس از تیم های قزوین و تهران به مقام سوم رسید.

درقسمت انفرادی کومیته نیز محمد مهدی شیرزاد، حمیدرضا ریاضی، عباس جعفری نژاد، امیر حسین حقیقی وعلی مهدوی از گیلان دراوزان مختلف رده های سنی نونهالان و نوجوانان اول شدند.

در دوازدهمین دوره رقابت های کاراته سبک شیتوریوهایاشی کشور 211 کاراته کا از 11 استان در قالب 12 تیم دو روز در در سالن ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین باهم مسابقه دادند.

افتتاح پروژه های ورزشی مهر ماندگار

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان از افتتاح دو طرح مهر ماندگارشامل سالن شش هزار نفری رشت و سالن چهار هزار نفری لاهیجان خبرداد و گفت: این دوسالن ازپروژه های مهرماندگاراست که زیرنظر شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور احداث شده است.

محمد بابایی اظهارداشت: سالن شش هزار نفری رشت 11 هزار و 458 متر مربع فضای روباز و هشت هزار و 304 متر مربع فضای سرپوشیده دارد که برای ساخت آن 125 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل ورزش وجوانان گیلان همچنین گفت: سالن ورزشی چند منظوره لاهیجان نیز با 80 میلیارد ریال هزینه درمساحت هفت هزار و 500 مترمربع و با ظرفیت چهارهزار نفر ساخته شده است، استان گیلان 280 مکان ورزشی روباز و سرپوشیده دارد.

بانوان گیلانی، قهرمان والیبال دسته دو کشور

بانوان گیلانی قهرمان نخستین دوره رقابت های والیبال دسته دو کشور شدند، درپایان این مسابقات ،تیم گیلان با شش برد قهرمان شد، تیم های مازندران و خوزستان به مقام های دوم وسوم رسیدند، در نخستین دوره رقابت های والیبال دسته دو بانوان کشورهفت تیم، یک هفته در سنندج باهم مسابقه دادند.