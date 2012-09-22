مازندران رتبه دوم تولید محتوای الکترونیکی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر عباس پور در گفتگویی اظهار داشت: تاکنون با ارسال بیش از سه هزار و 567 تولید محتوای الکترونیکی، مازندران در رتبه دوم کشور قرار گرفت.



وی بیان داشت: در آستانه فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت، پیرامون تحقق اهداف سند تحول بنیادین مبتنی بر بکار گیری فناوری های نوین در نظام مقدس تعلیم و تربیت و اشاعه هوشمند سازی مدارس با محوریت تولید محتوای الکترونیکی، همکاران فرهنگی و دانش آموزان استان با حضور40 درصدی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی به صورت انفرادی و گروهی رتبه دوم در سطح کشور را به خود اختصاص دهند.



عباس پور افزود: علاقمندان جهت شرکت در جشنواره تولید الکترونیکی می توانند تا دهم مهر تولیدات خود را به دبیرخانه استان ارسال کنند.

100 درصد مجتمع های آموزشی بلده هوشمند شد

مجید حسن زاده، مدیر آموزش و پرورش منطقه بلده نور، از هوشمند سازی تمامی مجتمع های آموزشی و پرورشی در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی افزود: از آغاز سال تحصیلی جدید، تعداد 12 کلاس ششم ابتدایی در شهرستان دایر و تمامی امکانات و مقدمات اجرایی شدن نظام جدید آموزشی مهیا شده و کلاس آموزش ضمن خدمت هوشمند سازی برای معلمان نیز در حال اجرا است.



حسن زاده گفت: 525 دانش آموز این منطقه از ابتدای مهر آغاز سال تحصیلی را جشن خواهند گرفت.

محصول راهیان نور ارتباط نسل جوان با دفاع مقدس باشد



یدالله اکبر زاده، فرماندار آمل گفت: محصول راهیان نور باید تحکیم ارتباط نسل جوان با نسل دوران دفاع مقدس باشد.



فرماندار آمل در همایش کمیته های هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی و فرهیختگان با محوریت راهیان نور درس آمادگی دفاعی با تاکید براینکه برای مقابله با جنگ نرم در قالب راهیان نور دیدگاه رهبری باید یک باورعمومی باشد، اظهار داشت: مسئولان در بحث تکلیف گرایی باید متعهدانه از ارزش های انقلاب اسلامی صیانت کنند.



وی بحث راهیان نور را در انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان جامعه موثر دانست و ادامه داد: بعد فرهنگی و معنوی راهیان نور نه تنها برای دانش آموزان موثر بوده بلکه مرور خاطرات دفاع مقدس برای ایثارگران و رزمنده های دوران جنگ مقبولیت دارد.