اعزام کاروانهای راهیان نور نباید در هیچ شرایطی متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای شهر قزوین شنبه شب با حضور مسعود نصرتی شهردار، اعضاءشورای اسلامی شهر، سرهنگ حبیب الله وفاپور جانشین فرمانده سپاه استان به منظور هماهنگی در اعزام کاروان راهیان نور در تالار شهر قزوین تشکیل شد.

مسعود نصرتی در این جلسه گفت: اهمیت اعزام کاروان راهیان نور بر هیچ کسی پوشیده نیست و با تعامل و همکاری همه دستگاههای اجرایی باید به نحو مطلوبی همچنان تداوم یابد.

وی افزود: خوشبختانه در سالهای گذشته با اعزام کاروان های راهیان نور شاهد آثار ارزشمندی از این کار در بین دانش آموزان هستیم و پس از بازگشت دانش آموزان تغییرات معنوی و روحی جوانان و نوجوانان کاملا محسوس است.

شهردار قزوین یادآورشد: هر چند در شرایط کنونی با فشارهای اقتصادی تامین منابع مالی کمی سخت و دشوار شده اما با مدیریت اصولی و استفاده از همه ظرفیت های دستگاهای اجرایی می توان نه تنها کمیت اعزام ها را دچار تغییر نکرد بلکه با مدیریت هزینه روند کیفی کار را بهبود بخشید.

وی از آمادگی شهرداری قزو ین برای حمایت مالی از اعزام کاروان های راهیان نور خبر داد و گفت: با همکاری سازمان فرهنگی شهرداری امیدواریم بخشی از هزینه های این حرکت فرهنگی تامین شود.

نصرتی اظهارامیدواری کرد با تعیین ردیف بودجه شهرداری از سال آینده برای راهیان نور گام ارزشمندی در مسیر تثبیت این حرکت فرهنگی برداشته شود.