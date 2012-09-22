به گزارش خبرنگار مهر جمعی از دانشجویان دانشگاههای تهران با توجه به برخی اخبار احتمالی مبنی بر ورود مهدی هاشمی رفسنجانی به کشور در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) حضور یافتند.

بنابر این گزارش محمد رضایتی دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل با بیان اینکه دانشجویان امروز در فرودگاه جمع شده اند تا چراغ عدالت را روشن نگه دارند گفت: ما اعتقاد داریم ترازوی عدالت هیچ گاه خم نمی شود.

رضایتی با اشاره به اینکه برخی اخبار حکایت از بازگشت مهدی هاشمی به کشور دارد گفت: ما معتقدیم مهدی هاشمی با سفر به ایران قصد دارد جریان مرده فتنه را زنده کند و پروژه حاکمیت دوگانه و قرار دادن پدرش در مقابل نظام اسلامی را دنبال کند.

دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل با تاکید بر اینکه مهدی هاشمی می خواهد از آب گل آلود ماهی گیری سیاسی کند گفت: وی می خواهد اصحاب فتنه را بر جمل سوار کند.

این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه مهدی هاشمی به عنوان یک از اهالی اختلاس 3 هزار و 500 میلیاردی به کشور می آید تا به جریان فتنه جان تازه ای ببخشد گفت: پیام دانشجویان این است که خون شهدای فتنه باید احیا شود و به اتهامات اصلی مهدی هاشمی که در فتنه دست داشته توسط دستگاه قضایی رسیدگی شود. او جزو کسانی بوده که به صورت عملیاتی وارد اردوکشی خیابانی شده است.

وی با اشاره به برگزاری دادگاه عوامل فتنه در سال 88 گفت: در دادگاه چهارم فتنه مسعود باستانی و حمزه کرمی اعلام کردند که مهدی هاشمی از پشتیبانان اصلی سایت های فتنه گر بوده است.

رضایتی با بیان اینکه یکی از جاههای که امروز در ترازوی نقد است پرونده مهدی هاشمی است گفت: بر اساس گفته های رئیس قوه قضائیه این قوه در رسیدگی به پرونده ها هیچ خط قرمزی ندارد و ما انتظار داریم که دستگاه قضا به این پرونده و مانند سایر پرونده ها به صورت عادلانه رسیدگی کند.

دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل افزود: فارغ از آمدن یا نیامدن مهدی هاشمی ممکن است حضور دانشجویان در فرودگاه حتی مهدی هاشمی را از ورود به کشور منصرف کند اما ما خواستار رسیدگی به ابهامات پیرامون او هستیم.

رضایتی ادامه داد: وکیل مهدی هاشمی در گفتگو با یکی از رسانه ها عنوان کرده دانشجویان باید یک هفته در فرودگاه منتظر مهدی هاشمی بمانند در حالی که ما به ایشان می گوییم چرا وی به عنوان وکیل مهدی هاشمی از حضور در جمع دانشجویان طفره می رود و به آنها توهین می کند.

دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل با تاکید بر اینکه دانشجویان از خون های ریخته شده در فتنه نمی گذرند افزود: متاسفانه مهدی هاشمی به عنوان ماموریت از دانشگاه آزاد از کشور فرار کرد.

رضایتی خاطرنشان کرد: حتی اگر مهدی هاشمی امشب به تهران سفر نکند و بخواهد در روزهای آینده به کشور بازگردد دانشجویان باز هم شرایط را ارزیابی کرده و به استقبال هاشمی خواهند آمد.

وی همچنین از آیت الله هاشمی رفسنجانی خواست مطالبات مردمی را قربانی مطالبات شخصی خود نکند.