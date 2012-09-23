دروغ بودن ادعای آزادی بیان درغرب/ آزادی بیان با آزادی توهین تفاوت دارد

"مسعود شجره" رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن در گفتگو با خبرنگار مهر به وجود تناقض در ادعاهای کشورهای غربی در خصوص آزادی بیان اشاره کرد و گفت: غرب این مسئله را که آزادی بیان مطلق نیست قبول دارد، آنها اذعان دارند که نمی توان آزادی بیان و آزادی توهین را یکی گرفت. بنا براین می بینیم که هیچ آزادی توهین در غرب جایی ندارد، نمی توان به خاطر رنگ، جنسیت یا حتی یهودی بودن به کسی توهین کرد، اما می بینیم که اهانت کنندگان به مقدسات مسلمانان همچنان آزادانه این کار را انجام می دهند.

وی افزود: همین چند روز پیش موردی داشتیم که جوانی 19 ساله در فیس بوک خود نوشته بود "نظامیان انگلیسی که در افغانستان غیرنظامیان را می کشند باید به جهنم بروند" به همین خاطر وی در اینجا دادگاهی و محکوم شد. سوال اینجا است که وقتی اهانت به یک نظامی چنین سرنوشتی دارد، چرا توهین به یک چهارم جمعیت جهان مجازاتی ندارد؟

رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی اظهار داشت: اگر توهین به یک یهودی یا به جنسیت یک زن در غرب جرم محسوب می شود، چرا توهین به اعتقادات و مقدسات پیروان یک دین با 1.6 میلیارد جمعیت در جهان آزاد است.

به گفته وی آزادی بیان در غرب دروغی بیش نیست، وقتی که یک دختر جوان مسلمان که پشت رسید یک فروشگاه یک شعر نوشته به عنوان یک تروریست بازداشت می شود، گواهی بر این مسئله است. در اینجا آزادی بیان علیه نژاد، یهودیان، زنها قابل قبول نیست، اما موقعی که مسئله به مسلمانان مربوط شود، قابل قبول است.

وی در پایان یادآور شد: جالب اینجاست که در فرانسه انتشار کاریکاتورهای موهن علیه اسلام تحت عنوان آزادی بیان مجاز بوده، اما وقتی مسلمانان بخواهند علیه این اقدام توهین آمیز اقدام کنند، حق اعتراض و آزادی بیان ندارند و به آنها اجازه راهپیمایی اعتراضی نیز داده نمی شود.