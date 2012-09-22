کتابخانه رئیسی شبانه روزی شد/ فقر کتابخانه درنواحی مرفه نشین شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن اسماعیل پور عصر شنبه در نشست خبری اظهار داشت: به مناسبت سالروز بزرگداشت احمد ابن موسی (ع) اولین کتابخانه شبانه روزی استان فارس در راستای برطرف کردن دغدغه های شهروندان شیرازی افتتاح شد.

وی ادامه داد: شهریه این کتابخانه مانند بقیه کتابخانه هاست وعلاقمندان برای عضویت در این مکان همه روز می توانند در ساعات اداری به نهاد کتابخانه های فارس مراجعه کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس اضافه کرد: علت انتخاب کتابخانه رئیسی اردکانی به عنوان اولین کتابخانه شبانه روزی فارس استاندارد بودن ونوساز بودن این مکان است که در صورت نیاز در آینده در سایر نقاط نیز چنین مکان های ایجاد می شود.

پذیرش کتابداران افتخاری

اسماعیل پور در ادامه از استخدام کتابدران افتخاری در نهاد کتابخانه های فارس خبر داد و بیان کرد: با توجه به نیازها این نهاد به نیروهای داوطلبی علاقمندان می توانند به عنوان مشاوران افتخاری کتاب در کتابخانه های فارس مشغول به فعالیت شوند.

عقب بودن فارس به لحاظ زیربنا کتابخانه

وی همچنین تصریح کرد: در استان فارس به لحاظ زیربنا کتابخانه از برخی نقاط کشور عقب هستیم به گونه ای که در شهر شیراز 80 درصد کتابخانه ها از فضای مطلوب و استاندار برخوردار نیستند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس افزود: در کشور سرانه کتابخانه برای هر 100نفرهشت متر مربع است در حالیکه این فضادر شیراز یک و یک دهم است.

فقر کتابخانه در نواحی مرفه نشین شیراز

اسماعیل پور ابراز داشت: عدالت اجتماعی درحوزه کتابخانه های شیراز وجود ندارد به گونه ای که از فلکه ستاد تا شهرک گلستان هیچ کتابخانه عمومی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: فقر کتابخانه در نواحی مرفه نشین شیراز بیشتر از سایر نقاط شهر است از اینرو لازم است با مدیریت صحیح منابع زمینه افزایش سرانه مطالعه در شهر فراهم گردد.

معرفی سازمان های که همکاری لازم با نهاد کتابخانه ها را دارند

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس همجنین یادآور شد: درپایان سال جاری از سازمان های که همکاری لازم را بااین ارگان در زمینه ساخت و تجهیز کتابخانه در فارس داشته اند تجلیل می گرددودر کنار آنها ارگانهای کم کار نیز معرفی می شوند.