حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارشی از دیدار فراکسیون روحانیون مجلس با مراجع و علمای قم اظهار داشت: دغدغه فراکسیون روحانیون مجلس وضع قوانینی منطبق با موازین اسلامی است تا هم به مطالبات مردم و هم به رسالت خود به عنوان روحانی در مجلس شورای اسلامی عمل کنیم.
وی با بیان اینکه این فراکسیون در هر دوره دیدارهایی با مراجع تقلید داشته است افزود: در این دوره نیز تصمیم بر آن شد تا در دهه کرامت با سفر به شهر مقدس قم هم دیداری با مراجع تقلید داشته باشیم و هم حرم مطهر حضرت معصومه (س) را زیارت کنیم.
سخنگوی فراکسیون روحانیون مجلس عنوان کرد: در دیدارهایی که فراکسیون روحانیون با حضرت آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و سبحانی داشتند از رهنمودها و توصیههای این بزرگواران بهرهمند و در عین حال نیز گزارشی از عملکرد مجلس در بخشهای مختلف ارائه شد.
غالب نظرات مراجع تاکید بر اسلامی بودن قوانین بود
وی با اشاره به تاکیدات و توصیههای مراجع در این دیدارها ابراز داشت: غالب نظرات مراجع تاکید بر اسلامی بودن قوانین بود و عنوان میکردند که فراکسیون روحانیون مجلس در این زمینه میتواند نقش موثری ایفا کند.
حجت الاسلام سبحانی نیا توجه به مباحث فرهنگی از جمله مسئله عفاف و حجاب در جامعه را از دیگر تاکیدات مراجع تقلید برشمرد و افزود: مراجع تقلید به وجود گرانی و تورم در جامعه اشاره و تاکید داشتند نمایندگان مجلس و دولت باید برای رفع مشکلات اقتصادی مردم تلاش کنند.
وی ادامه داد: مراجع تقلید انتظار دارند، رابطه مجلس با حوزههای علمیه و علما تقویت شود تا از ظرفیتهای حوزه علمیه در راستای تدوین قوانین اسلامی در مجلس استفاده شود.
تاکید مراجع بر تشکیل کارگروهی از روحانیون مجلس و حوزه علمیه
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از مراجع عنوان کردند که باید کارگروهی از روحانیون مجلس و حوزه علمیه تشکیل شود، افزود: حوزه علیمه هم اکنون از ظرفیتهای خوبی در زمینه پژوهشی و مراکز تحقیقی برخوردار است که میتواند عقبه فکری خوبی مجلس شورای اسلامی باشد.
وی افزود: انسجام و حفظ وحدت در بین مسئولان و آحاد مردم از دیگر خواستههای مراجع تقلید بود که این عزیزان تأکید داشتند که برای مقابله با تهاجم جبهه استکبار، نیازمند وحدت و همدلی در جامعه هستیم.
حجت الاسلام سبحانی نیا عنوان داشت: فراکسیون روحانیون مجلس نیز در این دیدارها گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در زمینه کنترل گرانی، تثبیت قیمت ارز و دلار، رفع مشکلات بیکاری ارائه کرد.
سخنگوی فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه دغدغههای داخلی، منطقهای و جهان اسلام مراجع تقلید را به اعضای هیئترئیسه و نمایندگان مجلس منتقل خواهیم کرد، تصریح کرد: منویات مراجع تقلید به صورت جدی در جلسات آتی فراکسیون روحانیون مجلس به کار گرفته خواهد شد و اعضای این فراکسیون، در کمیسیونهای خود آنها را به سایر اعضا انتقال خواهند داد.
سبحانی نیا در گفتگو با مهر:
منویات مراجع تقلید در فراکسیونهای مختلف مجلس پیگیری میشود
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات دیدار فراکسیون روحانیون مجلس با مراجع تقلید، از پیگیری منویات ایشان در فراکسیونهای مختلف مجلس خبر داد.
حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارشی از دیدار فراکسیون روحانیون مجلس با مراجع و علمای قم اظهار داشت: دغدغه فراکسیون روحانیون مجلس وضع قوانینی منطبق با موازین اسلامی است تا هم به مطالبات مردم و هم به رسالت خود به عنوان روحانی در مجلس شورای اسلامی عمل کنیم.
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