حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارشی از دیدار فراکسیون روحانیون مجلس با مراجع و علمای قم اظهار داشت: دغدغه فراکسیون روحانیون مجلس وضع قوانینی منطبق با موازین اسلامی است تا هم به مطالبات مردم و هم به رسالت خود به عنوان روحانی در مجلس شورای اسلامی عمل کنیم.



وی با بیان اینکه این فراکسیون در هر دوره دیدارهایی با مراجع تقلید داشته است افزود: در این دوره نیز تصمیم بر آن شد تا در دهه کرامت با سفر به شهر مقدس قم هم دیداری با مراجع تقلید داشته باشیم و هم حرم مطهر حضرت معصومه (س) را زیارت کنیم.



سخنگوی فراکسیون روحانیون مجلس عنوان کرد: در دیدارهایی که فراکسیون روحانیون با حضرت آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و سبحانی داشتند از رهنمود‌ها و توصیه‌های این بزرگواران بهره‌مند و در عین حال نیز گزارشی از عملکرد مجلس در بخش‌های مختلف ارائه شد.



غالب نظرات مراجع تاکید بر اسلامی بودن قوانین بود



وی با اشاره به تاکیدات و توصیه‌های مراجع در این دیدار‌ها ابراز داشت: غالب نظرات مراجع تاکید بر اسلامی بودن قوانین بود و عنوان می‌کردند که فراکسیون روحانیون مجلس در این زمینه می‌تواند نقش موثری ایفا کند.



حجت الاسلام سبحانی نیا توجه به مباحث فرهنگی از جمله مسئله عفاف و حجاب در جامعه را از دیگر تاکیدات مراجع تقلید برشمرد و افزود: مراجع تقلید به وجود گرانی و تورم در جامعه اشاره و تاکید داشتند نمایندگان مجلس و دولت باید برای رفع مشکلات اقتصادی مردم تلاش کنند.



وی ادامه داد: مراجع تقلید انتظار دارند، رابطه مجلس با حوزه‌های علمیه و علما تقویت شود تا از ظرفیت‌های حوزه علمیه در راستای تدوین قوانین اسلامی در مجلس استفاده شود.



تاکید مراجع بر تشکیل کارگروهی از روحانیون مجلس و حوزه علمیه



نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از مراجع عنوان کردند که باید کارگروهی از روحانیون مجلس و حوزه علمیه تشکیل شود، افزود: حوزه علیمه هم اکنون از ظرفیت‌های خوبی در زمینه پژوهشی و مراکز تحقیقی برخوردار است که می‌تواند عقبه فکری خوبی مجلس شورای اسلامی باشد.



وی افزود: انسجام و حفظ وحدت در بین مسئولان و آحاد مردم از دیگر خواسته‌های مراجع تقلید بود که این عزیزان تأکید داشتند که برای مقابله با تهاجم جبهه استکبار، نیازمند وحدت و همدلی در جامعه هستیم.



حجت الاسلام سبحانی نیا عنوان داشت: فراکسیون روحانیون مجلس نیز در این دیدار‌ها گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه کنترل گرانی، تثبیت قیمت ارز و دلار، رفع مشکلات بیکاری ارائه کرد.



سخنگوی فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه دغدغه‌های داخلی، منطقه‌ای و جهان اسلام مراجع تقلید را به اعضای هیئت‌رئیسه و نمایندگان مجلس منتقل خواهیم کرد، تصریح کرد: منویات مراجع تقلید به صورت جدی در جلسات آتی فراکسیون روحانیون مجلس به کار گرفته خواهد شد و اعضای این فراکسیون، ‌در کمیسیون‌های خود آنها را به سایر اعضا انتقال خواهند داد.