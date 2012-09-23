21 کاروان از گلستان عازم سرزمین وحی می شوند

مهدی شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این تعداد کاروان در قالب 15 پرواز از فرودگاه بین المللی گرگان عازم سرزمین وحی می شوند.

وی زمان اعزام حجاج استان به سرزمین وحی را از نیمه دوم مهرماه اعلام کرد و گفت: حضور حجاج 4.5 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه الزامی است.

وی اظهار داشت: اعزام کاروان های حجاج استان در سالهای قبل از فرودگاههای استانهای دیگر انجام می شد.

شیخی بیان داشت: امسال با پیگیری مسئولان، فرودگاه گرگان برای فرود هواپیماهای پهن پیکر مهیا شد و زائران از این فرودگاه به مقصد جده اعزام می شوند.

گلستان دو فرودگاه در کلاله و گرگان دارد که فرودگاه کلاله غیر فعال است.