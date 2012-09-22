سپاه محکمترین سد دفاعی مقابل دشمن است/اشرافیت کامل سپاه در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی صفاری در دومین جشنواره مالک اشتر که در ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه در بندرعباس برگزار شد، ضمن تسلیت اهانت جدید جریان آمریکایی- صهیونیستی نسبت به ساحت پیامبر اکرم(ص)، گفت: انقلاب اسلامی ایران نماد و الگوی بیداری ملت های جهان علیه استکبار جهانی است.

وی افزود: در طی چندین سالی که از حیات پربرکت انقلاب اسلامی می گذرد، علیرغم اینکه توطئه های دشمنان برای متوقف کردن حرکت این انقلاب عمیق تر و پیچیده تر و گسترده تر شده، اقتدار نظام اسلامی بیشتر شده است.

سردار صفاری حرکت بر محوریت ولایت را عامل اصلی توفیقات به دست آمده توصیف کرد و گفت: اگر بخواهیم غفلت های تاریخی که لطمه های زیادی به روند اصیل اسلامی وارد کرد، تکرار نشود باید اطاعت از ولایت و یاری رساندن به او به وسیله انجام دستورات و فرامین سعادت بخش وی، اساس زندگی ما قرار گیرد.

وی بیان داشت: اصل و اساس اسلامیت ما متکی بر ولایت است، ولایتی که همان ولایت رسول خدا(ص) است و شرط اصلی مصونیت نظام و انقلاب اسلامی، پشتیبانی از این جایگاه هدایتگر است.

صفاری با اشاره به موضوع اشراف اطلاعاتی در سطوح مختلف نیروهای مسلح و آمادگی همه جانبه آنان برای مواجهه با مخاطرات و تهدیدات احتمالی، گفت: در رویارویی احتمالی آینده ممکن است دشمن شروع کننده درگیری باشد اما قطعا تمام کننده آن نخواهد بود و مسیر تحولات همان مسیری نخواهد بود که دشمن در پی آن است.

وی عنوان کرد: اگر روزی تهدید نظامی از سوی دشمن وارد فاز عملیاتی شود، قطعا سپاه یکی از محکم ترین سدهای دفاعی است که برای دادن پاسخ دندان شکن به دشمن، با تمام وجود آماده است.