جامعه سازی قرآن مورد توجه قرار گیرد/ جامعیت و جاودانگی کتاب الهی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی، شامگاه شنبه در همایش تکریم از فعالان قرآنی شمال شرق کشور با تاکید بر اینکه قرآن سرلوحه کرامت را به انسان ها می آموزد و از ناحیه خدای کریم نازل شده، افزود: قرآن راه و رسم کرامت را به انسان ها آموزش می دهد و بزرگداشته ترین و بزرگوارترین انسان ها را در سایه مبارک خویش تربیت می کند.

وی جامعیت، جهانی بودن و جاودانگی را سه ویژگی قرآن کریم دانست و اظهار کرد: قرآن جامعیت دارد و از گذشته و آینده می گوید، برای خرد و کلان، کودکان و بزرگان و برای انسان های فرهیخته و اندیشمند جامعیت دارد.

وی افزود: در این کتاب الهی از علوم زیستی تا علوم انسانی، از قصه و حکمت، اخلاق و فقه قرار داشته و همه بنیادهای فکری در قرآن جامعیت می یابد.

جامعیت قرآن کریم

وی تصریح کرد: از سویی قرآن جهانی است چرا که به زبان فطرت که زبان بین المللی است سخن می گوید و تنها برای یک گروه نازل نشده است.

وی بیان کرد: و قرآن جاودانه است یعنی در سخنان او و راهنمایی های او مرگ راه ندارد و بسان ماه و خورشید هر روز نوآوری دارد و تشنگان را سیراب می کند.

وی افزود: این ویژگی های بی بدیل قرآن است که برتارک انسان معاصر قرار دارد و از همین رو است که شب پرستان و ظالمان به دنبال از بین بردن تلالو قرآن هستند.

ظالمان به دنبال برکناری قرآن از عرصه تاثیرگذاری هستند

وی ادامه داد: ظالمان و کوردلان می خواهند قرآن را از عرصه توجه و تاثیرگذاری کنار بگذارند اما این کتاب الهی دل ها را سیراب کرده و سرچشمه دانش ها، زداینده تیرگی ها، بهار دل ها و شفای دردها است.

وی با بیان اینکه مفتخریم که در ایران اسلامی پرچمدار فعالیت ها و نهضت های عظیم قرآنی مقام معظم رهبری هستند، افزود: رسالت همه ما آن است که با تلاش قرآن را محور و معیار قرار دهیم و مفتخریم که در این محفل نورانی با همکاری دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی در دهه کرامت و در جوار آستان مقدس رضوی به تکریم و پاسداشت چهره های قرآنی سه استان خراسان شمالی، جنوبی و گلستان می پردازیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دهه کرامت و برنامه هایی که اجرا می شود، گفت: ده ها هزار برنامه قرآنی، فرهنگی و دینی در استان و صدها هزار فعالیت ایمانی و معنوی در سراسر کشور برگزار می شود.

وی در زمینه گرامیداشت دفاع مقدس نیز بیان کرد: سالگرد دفاع مقدس در حیقیت پاسداشت سلحشوری ها و رشادت ها و تجلی انوار قرآنی در عرصه دفاع از آرمان های اسلامی است.