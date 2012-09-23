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۲ مهر ۱۳۹۱، ۸:۴۰

مراسم تکریم چهره های قرآنی فعال در مشهد برگزار شد

مراسم تکریم چهره های قرآنی فعال در مشهد برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مراسم تکریم چهره های قرآنی فعال در آموزش، ترویج و نشر قرآن کریم با حضور رئیس دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی کشور در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، شامگاه شنبه در حاشیه این همایش اظهار کرد: مراسم تکریم چهره های قرآنی شمال شرق کشور با همکاری ادارات کل تبلیغات اسلامی استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و گلستان برگزار شده است.

محمدرضا مجتهدزاده در خصوص اهداف تجلیل از چهره های فعال در آموزش قرآن کریم تصریح کرد: ترویج و نشر فرهنگ غنی قرآن کریم، ایجاد اشتیاق به حرکت عمومی برای انس به قرآن کریم، الگوسازی چهره های قرآنی برای اقشار مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان بخشی از اهداف این تجلیل است.

کارشناس دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: ایجاد انگیزه برای فعالان و نخبگان قرآنی، معرفی فعالیت ها در رشته های مختلف قرآنی در کنار معرفی نفرات برتر و چهره های شاخص این رشته از دیگر اهداف تجلیل از چهره های فعال در آموزش قرآن کریم است.

وی ادامه داد: در قالب این مراسم  استادان پیشکسوت و برتر آموزش قرآن کریم شناسایی و با اهدای هدایای متبرکه از آنان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

ویبا ذکر اسامی این فعالان قرآنی تصریح کرد: از خراسان جنوبی، محمد الهی، سید حسین قدسی نیا، احمد صابری از استان گلستان محمدرضا بای، موسی هروی و حجت الاسلام سید حبیب الله قدمی تجلیل شدند.

مجتهدزاده ادامه داد: از خراسان شمالی نیز محسن ذاکریان، علی تفریحی، مجید نکوئیان و از خراسان رضوی حبیب الله قرائی، حجت الاسلام محسن زاهد، سید مجتبی سادات فاطمی، غلامرضا رحیمی و حجت الاسلام رضا حق پناه به عنوان فعالان قرآنی برتر شناخته شدند.

کد مطلب 1702532

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