مراسم تکریم چهره های قرآنی فعال در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، شامگاه شنبه در حاشیه این همایش اظهار کرد: مراسم تکریم چهره های قرآنی شمال شرق کشور با همکاری ادارات کل تبلیغات اسلامی استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و گلستان برگزار شده است.

محمدرضا مجتهدزاده در خصوص اهداف تجلیل از چهره های فعال در آموزش قرآن کریم تصریح کرد: ترویج و نشر فرهنگ غنی قرآن کریم، ایجاد اشتیاق به حرکت عمومی برای انس به قرآن کریم، الگوسازی چهره های قرآنی برای اقشار مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان بخشی از اهداف این تجلیل است.

کارشناس دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: ایجاد انگیزه برای فعالان و نخبگان قرآنی، معرفی فعالیت ها در رشته های مختلف قرآنی در کنار معرفی نفرات برتر و چهره های شاخص این رشته از دیگر اهداف تجلیل از چهره های فعال در آموزش قرآن کریم است.

وی ادامه داد: در قالب این مراسم استادان پیشکسوت و برتر آموزش قرآن کریم شناسایی و با اهدای هدایای متبرکه از آنان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

ویبا ذکر اسامی این فعالان قرآنی تصریح کرد: از خراسان جنوبی، محمد الهی، سید حسین قدسی نیا، احمد صابری از استان گلستان محمدرضا بای، موسی هروی و حجت الاسلام سید حبیب الله قدمی تجلیل شدند.

مجتهدزاده ادامه داد: از خراسان شمالی نیز محسن ذاکریان، علی تفریحی، مجید نکوئیان و از خراسان رضوی حبیب الله قرائی، حجت الاسلام محسن زاهد، سید مجتبی سادات فاطمی، غلامرضا رحیمی و حجت الاسلام رضا حق پناه به عنوان فعالان قرآنی برتر شناخته شدند.