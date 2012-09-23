تبلیغات غیرمجاز محیطی در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، بکارگیری اسامی و واژگان بیگانه بر روی سردر و تابلوها، بنرها، استفاده از تصاویر غیرمجاز روی تبلیغات محیطی و نوشتار بیگانه حتی بر روی لباس ها، روز به روز رواج بیشتری می یابد.

همچنین بکارگیری واژگان بیگانه بر روی تبلیغات و تصاویر غیرمجاز روی لباسها از دیگر مواردی است که در این بین می توان به تبلیغ روی تی شرت دخترانه یک پسر نوجوان اشاره کرد که روی آن به زبان انگیسی نوشته شده بود" من شوهر می خواهم ".

این پسر نوجوان که بدون درک معنای واژه، تنها به دلیل آنکه از این تی شرت خوشش آمده آن را پوشیده بوده و در پاسخ به اینکه آیا معنی واژه ای که بر روی لباس نقش بسته است، را می داند، اظهار بی اطلاعی و تنها به گفتن این جمله که پوشیدن این نوع لباس ها مد شده، بسنده کرد.

نصب تابلو بدون اخذ تاییدیه، استفاده از نام بیگانه، استفاده از نوشتار بیگانه و استفاده از تصاویر غیر مجاز بیشترین تخلفات واحدهای صنفی گرگان در نامگذاری واحدهای کسبی است، این درحالیست که طبق قانون به منظور حفظ و پاسداشت زبان و خط فارسی، اسامی و اصطلاحات لاتین و بیگانه باید از سردر اماکن عمومی، شرکت ها و بسته بندی های تولیدی و .. حذف شود.

قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه سال 75 مصوب شد و فرهنگستان زبان و ادب فارسی مرجع تایید به شمار می رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و دبیر شورای فرهنگ عمومی در این زمینه گفت: باید تبلیغات محیطی را ساماندهی کرد و وضع فعلی تبلیغات لجام گسیخته و در برخی موارد کورکورانه است.

غلامرضا منتظری در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه گرایش به درج نامهای بیگانه و یا نامهای ایران قبل از اسلام در برخی موارد مشاهده می شود.

وی اظهار داشت: در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که فرد معنای واژه ای که در تبلیغ و یا روی سردر مغازه استفاده کرده است را نمی داند و به صرف اینکه خوشش آمده، از آن بهره می برد.

وی عنوان کرد: همه باید فعل خواستن را صرف کنیم تا بتوانیم به وضع تبلیغات محیطی سر و سامان دهیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان داشت: در نامگذاری معابر و خیابانها نیز باید دقت لازم صورت گیرد و برخی شنیده ها حاکی ازآن است که اسامی برخی معابر و میدان های گرگان در حال تغییر است.

منتظری گفت: به عنوان نمونه شنیده و شایعه شده که قرار است نام شهرک امام به شهرک پیمان، میدان مدرس به میدان دانش و ... تغییر یابند که این امر در واقع نوعی تهاجم نرم به شمار می رود.

وی به انتظارات از دستگاههای و نهادهای مرتبط با تبلیغات محیطی اشاره و تاکید کرد: واگذاری تابلوها و فضاهای تبلیغاتی صرفا به کانون های آگهی تبلیغات دارای مجوز از سوی وزارت ارشاد واگذار شود و اختصاص فضای تبلیغاتی در مکان مناسب و پرتردد شهر به شورای فرهنگ عمومی برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی لازم است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی گلستان یادآور شد: نامگذاری میادین، خیابانها و اماکن عمومی مطابق با قوانین و مقررات و همسو با ارزشهای ایرانی اسلامی جامعه ضرورت دارد و نظارت جدی بر نامگذاری مجتمع های تجاری و مسکونی و جلوگیری از استفاده از واژه های بیگانه برای نامگذاری الزامی است.

وی بیان داشت: اختصاص واحدی مناسب برای اجرای قوانین و مقرارت تبلیغاتی، جلوگیری از نصب تابلو و استفاده از علائم به زبان و خط بیگانه، استعلام واژه های بکار رفته برای نامگذاری واحدهای صنفی پیش از صدور مجوزهای مربوطه، جلوگیری از فعالیت واحدهای تبلیغاتی فاقد مجوز از جمله انتظارات است.

منتظری گفت: اختصاص زیر نویس هایی برای فرهنگ سازی در مورد نقطه قوت و اصالت زبان فارسی و جلوگیری از افزایش فرهنگ استفاده از واژگان و نوشتار بیگانه و استفاده از واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی پس از ابلاغ در تمامی برنامه های تلویزیونی از جمله انتظارات از صدا و سیمای استان است.

رئیس شورای شهر گرگان نیز گفت: برای جلوگیری از استفاده واژه های بیگانه باید هم فرهنگ فارسی را پاس بداریم و هم رعایت حرمتها و جوانب را داشته باشیم.

حبیب الله قلیش لی افزود: به عنوان نمونه فردی به مراجع مربوطه مراجعه کرده بود و تقاضا داشت نام مغازه اش را به دلیل نوع فعالیت "برگ انگور " گذارد ولی به این بهانه که این نام تداعی " شراب" است از پذیرش آن خودداری شد.

وی اظهار داشت: اگر برگ انگور تداعی شراب است پس باغستانهای انگور چه چیز را تداعی می کنند، باید از برخوردهای غیرکارشناسی خودداری شود.

وی همچنین با رد تغییر نامهای برخی معابر و میدان های گرگان از جمله میدان مدرس به دانش گفت: نامهای معابر و خیابانها در کمیسیون 11 نفره ای باید تایید شوند و به هیچ عنوان تغییر نام میادین و خیابانها صحت ندارد.