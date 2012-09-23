رزمندگان و پیشکسوتان جهاد خوزستان تجلیل می شوند

سرهنگ سید شهریار موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه های هفته دفاع مقدس سال 91 را به سه قسمت متمرکز، نیمه متمرکز و پشتیبانی تشریح شد.

موسوی، زیربنای اقتصاد مقاومتی را فرهنگ دفاع مقدس دانست و اظهار کرد: جایگاه بسیج، مشورتی و راهبردی است که اقتدار کنونی ایران برآمده از ایثار رزمندگان و بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس است. باید فضای ایثارگری و جهاد در فضای صنعت پررنگ تر شود و به یقین که سرانجام نبرد اقتصادی همان سرانجام دفاع مقدس خواهد بود که پیروزی است.



فرمانده بسیج حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت نفت در جنوب به حجم بالای برنامه های پیشنهادی اشاره کرد و گفت: برنامه های هفته دفاع مقدس با بیش از 20 محور از جمله فضا سازی تبلیغی در سطح شرکتها و ادارات، حضور در نماز جمعه با لباس مصوب بسیج، برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری مراسم معنوی زیارت عاشورا، دیدار با خانواده های معظم شهدا، برپایی همایش عفاف و حجاب، صبحگاه مشترک بسیجیان، برپایی نمایشگاه عکس و کتاب، تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و رشادت هشت سال دفاع مقدس، حضور در مراسم غبار رویی، دیدار بسیجیان و مدیران صنعت نفت با نماینده ولی فقیه در خوزستان، برگزاری همایش بصیرت به همراه جشن میلاد امام رضا، انتشار نشریه بشارت، برگزاری مسابقات مکاتبه ای، برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری نمایشگاه یاد لاله ها، برگزاری مسابقات ورزشی و... از 29 شهریور آغاز و در طول هفته مقدس ادامه خواهد داشت.



سرهنگ موسوی افزود: این حوزه با 20 هزار بسیجی و برخورداری از چهار هزار و 869 رزمنده دفاع مقدس، 694 شهید، یک هزار و 716 جانباز و با گستره فعالیت در پنج استان کشور از بزرگترین و مهمترین حوزه های مقاومت بسیج کشور است که کلیه آئینهای هفته دفاع مقدس در 23 پایگاه و شش گردان عاشورا برگزار می شود.



وی بیان کرد: این حوزه مقاومت از ابتدای تشکیل بسیج در صنعت نفت شکل گرفت. در دوران دفاع مقدس و پس از آن نقش بسیار فعالی در اعتلای صنعت نفت داشته است. گستره این حوزه می طلبد که فعالیتهای مختلف فرهنگی، آموزشی و ورزشی و فضاهای لازم برای انجام این فعالیتها، در حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان نفت جنوب گسترش یابد.



فرمانده بسیج حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان در جنوب ادامه داد: فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در کنار فعالیتهای مربوط به اکتشاف، استخراج، تولید و بهره برداری به منظور ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین پرسنل و کارکنان ضروی است و موجب افزایش بهره وری در کار خواهد شد.