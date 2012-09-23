خاطراتی از دوران دفاع مقدس/ پرواز با هواپیمای بدون صندلی

به گزارش خبرنگار مهر، بیان این خاطرات از زبان رزمندگانی که سال‌ها در خط مقدم نبرد قرار داشتند، بیانگر واقعیت هایی است که می‌تواند بسیاری از ناگفته‌های جنگ را برای نسلی که جنگ را ندیده‌اند خاطره‌انگیز باشد. خداداد رضائی از رزمندگان جنگ تحمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، دو خاطره از دوران حضورش در جبهه تعریف کرده که بسیار شنیدنی است.

پرواز با هواپیمای بدون صندلی

برای من سال 1361 خاطرات زیادی از جبهه و جنگ مانده ولی خاطره عملیات والفجر 2 بالاترین این خاطرات است خاطرات تلخ و شیرینی از عملیاتی که به پیروزی ایرانیان انجامید .

از شیراز سوار هواپیمایی شدیم که صندلی هم نداشت و حدود 300 نفر کف هواپیما نشسته و به نقطه نا معلومی پرواز کردیم که خود بی خبر بودیم و جالب اینکه با اوج و فرود هواپیما ما هم متحرک کف هواپیما این طرف و آن طرف می شدیم.

بعد از حدود یک ساعتی وارد فرودگاه تبریز شدیم و از آنجا راهی پیرانشهر در نوار مرزی ارومیه و کردستان شدیم و به تیپ المهدی که آوازه این تیپ خط شکن همه جا حتی برای عراقی ها پیچیده بود ، پیوستیم.

چند روزی در پادگان جلدیان پیرانشهر بودیم که فرمانده ما را جمع کرد و از بین 300 نفر ما که تازه دوره آموزش ویژه سپاه را گذرانده بودیم 120 نفر را انتخاب کرد ( گردان ویژه شهدا )که من و دوستم مرحوم حسین ایرانمنش هم جزء این 120 نفر بودیم.

سپس فرمانده ما را به یک زیر زمین بزرگ برد و نقشه هایی را به ما نشان داد و گفت ما شما را برای عملیات پشت دشمن انتخاب کردیم و سپس روی نقشه ها چگونگی عملیات را توضیح داد و در آخر گفت پیروزی در این عملیات بستگی به پایداری و رشادت شما دارد.

فردای آن روز در یک غروب ما از مرز عراق با راهنمای کردهای عراقی وارد خاک عراق شدیم و تا ساعت 23در خاک عراق حرکت کردیم تا چند نور بالای یک تپه توجه ما را جلب کرد.

ابتدا توقفی کوتاه کردیم و سپس به طرف نور رفتیم و دیدیم کردهای عراقی هستند و آنها ما را تحویل این کردها دادند و دوباره حرکت کردیم تا نزدیکی صبح که در یک نخلستان خودمان را استتار کردیم.

استتار در نخلستان‌های عراق/ حرکت در مسیر صعب العبور کوهستانی

ساعت 11 صبح با ندای فرمانده که می گفت یک چوپان عراقی به این طرف می آمد بیشتر خود را مخفی کردیم تا اینکه او را منحرف کردند یک ساعت بعد دوباره اعلام خطر شد که یک هلی کوپتر عراقی به این طرف می آید خود را بیشتر مخفی کردیم و هلی کوپتر هم از روی نخلستان گذشت و به خیر گذشت.

تا بعد از غروب دوباره دستور حرکت صادر شد و در بدترین مسیر های کوهستانی حرکت کردیم تا نزدیکی های ساعت 3 شب انبوهی از نور را زیر پای خود مشاهده کردیم و این همان منطقه حاجی عمران عراق با یک پادگان، گمرک، دو روستا بود که قرار بود آن را تصرف کنیم .

بیشتر حرکت کردیم و پشت پادگان روی تنگه دربندی خان مستقر شدیم و بعد دقایقی دستور حمله صادر شد و عراقی که می خواستند از پادگان فرار کنند و یا نیروهای کمکی که می خواستند وارد شوند با آتش سنگین ما از بین می رفتند.

آتش سنگین بین دو طرف ادامه پیدا کرد تا نزدیکی های صبح؛ نیروی خودی هم از چپ و راست و جلو محاصره را بر عراقی ها تنگ تر می کردند و گاهی وقت‌ها ما اسیر توپخانه خودی هم می شدیم.

هوا روشن شد و دیدیم که هلی کوپترهای عراقی اطراف ما کماندوهای خود را پیاده می کنند و ما داشتیم به محاصره عراقی در می آمدیم که به دستور فرمانده مان پراکنده شدیم و همینطور نامعلوم به حرکت در آمدیم و راهی رفتیم که شب قبل آمده بودیم.

گم کردن دوستان زیر خمپاره‌های مرگبار

در زیر گلوله های خمپاره دوستان خود را گم کردم و خود تک و تنها میان علف ها و صخره ها سینه خیز جلو می رفتم تا راهی را پیدا کنم و دیدم یک عراقی با پای برهنه و بدون اسلحه به طرف من می آید نزدیک شد.

اسلحه را طرف او گرفتم او تسلیم شد بعد از او خواستم که مرا به طرف ایرانی ها ببرد، جلو افتاد و از میان دره ای مشرف بر پادگان به سوی بالا حرکت کردیم.

آنتن بی‌سیمی توجه ما را جلب کرد خوب گوش دادیم دیدیم فارسی صحبت می کنند و فهمیدیم نیروهای خودی است پیش آنها رفتیم آنها آدرس لشکر پشتیبانی که قرار بود مرحله دوم عملیات را انجام بدهند به ما دادند و بعد معلوم شد اسیر عراقی هم منتظر فرصتی بوده خود را تسلیم کند زیرا صدام دو تا از برادران او را کشته بود.

تنها 18 نفر از 120 هم‌رزم ما زنده‌ ماندند

در حال استراحت بودم و منتظر وسیله نقلیه‌ای بودم که به پشت برگردم زیرا هم خسته بودم و هم موج انفجار مرا داغون کرده بود ، دیدم چند نفر طرف ما می آیند خوب نگاه کردم دیدم مرحوم ایرانمنش هم در بین آنهاست خوشحال شدم.

آنها هم وقتی دیدند که من جان سالم بدر برده‌ام، خوشحال شدند و سپس با یک هلی کوپتر شنوک به پادگان جلدیان برگشتیم.

تا ساعت 10 صبح پادگان حاجی عمران عراق و چند روستا و ارتفاع مهم عراقی ها به دست نیروهای ایرانی فتح شد و شهر پیرانشهر از زیر آتش دشمن بعثی خارج شد بعد از چند روز آمار گرفتیم و دیدیم که 120 نفری که پشت رفته بودیم فقط 18 نفر برگشتیم و بقیه شهید شدند تا این عملیات به پیروزی برسد و شهرهای ایرانی از زیر تیر رس عراقی بیرون بیاید.

حرکت به سوی نقطه صفر مرزی/ ناله‌های وصف ناپذیر لاندکروز در کمرکش کوه



این رزمنده خاطره دیگری از دوران دفاع مقدس و در دومین حضور خود در جبهه تعریف کرد که این خاطره هم جالب و خواندنی است.

نهم تیرماه 1361 برای دومین بار بود که عازم جبهه می شدم ولی اینبار با دفعه قبلی فرق می کرد ، به منطقه ای رفتیم که کوه‌هایش سر به فلک کشیده شده بود. نخست وارد شهر پاوه شدیم، شهری که چندی نگذشته بود که زیر فشار گروهک‌های داخلی قد راست کرده بود.

برایم همه چیز این شهر عجیب بود؛ مردمش، بافت شهری و حتی نگاه‌هایی که مردم آن موقع این شهر به ما می انداختند.

ولی بیش از یک روز در این شهر نماندیم. به سوی مرز حرکت کردیم سوار بر لانکروز که با ناله سینه های کوه را در هم می شکافت و به سوی نقطه صفر حرکت می کرد. به یک بخش کوچکی رسیدیم که "نودشه" نام داشت بعد از استراحت کوتاهی دوباره حرکت کردیم ناله های لانکروزی که بر سوار آن بودیم وصف ناپذیر بود.

کوه‌های آن منطقه بسیار مرتفع بودند تا به جایی رسیدیم که کم کم صدای انفجار شنیده می شد و این نوید منطقه ای بود که باید در آن مستقر می‌شدیم هر چه نزدیکتر می شدیم صدا ها بیشتر می‌شد و این صداها با آهنگی ناموزون و دلخراش به استقبال ما می آمدند ولی واقعا دل و روحیه بسیجی هم وصف ناپذیر بود و لحظه شماری می کردیم که برسیم.

هر چه نزدیکتر می شدیم اسلحه ای را که در دست داشتم بیشتر می فشردم تا جایی که دستم عرق کرده بود.

استقرار در قله کوه رو در روی عراقی‌ها

رسیدیم به نقطه صفر، در بلندترین قله آن منطقه که یک مکان فوق العاده استراتژیک بود مستقر شدیم و جالب اینکه روبروی این قله کوهی بلند بود که عراقی ها روی آن مستقر بودند و وقتی فهمیدند ما ایرانی‌ها جابجایی نیرو داریم، تا توانستند با گلوله های خمپاره از ما استقبال کردند.

کم کم داشت هوا تاریک می شد و آفتاب غروب می کرد.

خلاصه چند روز از اقامتمان گذشته بود که از بس کمپوت خورده بودیم دلمان هوس میوه تازه کرد.

میوه‌ها کار ما شد زیرا فرمانده میوه ها را دوباره به باغ برگرداند و آنها را از بالای تپه پائین انداخت.

نفوذ به باغ عراقی‌ها و بردن بلندگوی پرسر و صدای عراق



یک روز فرمانده ما را فرا خواند و گفت: یک ماموریت ویژه برای شما دارم، شما باید بروید درباغی که میان ما و عراقیها قرار داشت و بلندگو عراقی را که آسایش از ما گرفته از بین ببرید. دونفری نگاهی به همدیگر انداختیم و سپس رو به فرمانده لبخند زدیم و گفتیم چشم فرمانده.

نزدیک غروب به طرف باغ حرکت کردیم، وارد باغ شدیم به طرف بلند گو رفتیم و آنرا بیرون کشیدیم و با خود آوردیم و در حالیکه گاه‌گاهی گلوله ای سینه آسمان را می شکافت با سرعت به طرف نیروهای خود حرکت کردیم و مستقیم به طرف سنگر فرمانده رفتیم.