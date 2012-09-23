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۲ مهر ۱۳۹۱، ۸:۴۲

توسعه فرهنگ شهری در ایلام در حال اجراست

توسعه فرهنگ شهری در ایلام در حال اجراست

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر ایلام گفت: زیباسازی شهر و توسعه فرهنگ شهری در ایلام در حال اجراست.

حجت شاکیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالهای اخیر اقدامت خوبی از سوی شهرداری ایلام برای زیباسازی شهر ایلام انجام شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز برنامه های مختلفی از جمله ایجاد معاونت فرهنگی در شهرداری ایلام برای توسعه فرهنگ شهری و زیباسازی شهر ایلام انجام گرفته است.

این مسئول تصریح کرد: در ال حاضر توسعه شهری نیاز به زیباسازی و فرهنگ شهری دارد که این مسئله مهم در شهر ایلام در حال اجرا شدن است.

شاکیان عنوان کرد: شهرداری ایلام طی سالهای گذشته با طرحهای مهم سعی بر حل مشکل ترافیک شهر ایلام نیز داشته است که این کار علاوه بر تلاش مسئولان نیاز به تعامل مردم دارد.

وی به طرحهای آسفالت معبر و خیابانهای شهر ایلام اشاره کرد و افزود: ایجاد پارکهای محلی، اصلاح معابر و...از دیگر اقدمات شهرداری در سال جاری بوده است.

کد مطلب 1702543

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