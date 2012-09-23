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۲ مهر ۱۳۹۱، ۸:۴۴

عمده مشکلات کتابخانه های دهلران کمبود فضا است

عمده مشکلات کتابخانه های دهلران کمبود فضا است

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهلران گفت: عمده مشکلات کتابخانه های دهلران کمبود فضا است.

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون پنج باب کتابخانه در این شهرستان فعال است که این تعداد جوابگوی نیاز جوانان این شهرستان نیست.

وی بیان داشت: در کتابخانه های شهرستان دهلران هم اکنون مشکلاتی از قبیل کمبود فضا وجود دارد که باید تعداد کتابخانه های عمومی سطح شهرستان به خصوص در مرکز شهرستان افزایش یابد.

علیزاده عنوان کرد: ایجاد امکانات فرهنگی در شهرستانها باعث نشاط و شادابی بین جوانان می شود که در سال جاری به این مهم در شهرستان باید توجه جدی شود.

این مسئول تصریح کرد: تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان دهلران در دستور کار قرار دارد و در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.

وی افزود: شهرستان دهلران دارای استعدادهای بسیار زیادی در بخشهای مختلف هنری است که حتی در کشور صاحب مقام نیز شده اند.

کد مطلب 1702544

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