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۲ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۴

شریفی به مهر خبر داد:

کشف و ضبط 162 قلم شی تاریخی طی سال جاری در ایلام

کشف و ضبط 162 قلم شی تاریخی طی سال جاری در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: در سال جاری 162 قلم شی تاریخی در ایلام کشف و ضبط شده است.

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام دارای بیش از هزار اثر تاریخی و حدود 720 اثر تاریخی ثبت ملی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به این تعداد آثار تاریخی حفاظت و نگهداری از آنها بسیار مهم است چرا که عده ای می خواهند با دستیابی به این آثار ره صدساله را یک شبه طی کنند.

این مسئول افزود: در سال جاری سه باند حفاری و قاچاق اشیا متلاشی و از 25 متهم دستگیر شده 162 قلم شی تاریخی و سه دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شده است.

وی تصریح کرد: حفاظت از آثار تاریخی کاری بسیار سخت است که نیازمند برنامه ریزی و تلاش های شبانه روزی است که در سال جاری اقدمات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

شریفی عنوان کرد: در بین آثار کشف شده در استان ایلام آثار اصل و بدل وجود دارد که همگی این آثار توسط ماموران شناسایی می شود.

وی یادآور شد: یکی از مهمترین اقدامات برای پیشبرد اهداف یگان حفاظت، تعامل و همکاری مردم است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند این مرکز را در جریان قرار دهند.
 

کد مطلب 1702546

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