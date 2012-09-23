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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۳

بازدار:

آبیاری تحت فشار در اولویت کاری مسئولان جهاد کشاورزی ایلام قرار دارد

آبیاری تحت فشار در اولویت کاری مسئولان جهاد کشاورزی ایلام قرار دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: آبیاری تحت فشار در اولویت کاری مسئولان جهاد کشاورزی ایلام قرار دارد.

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری برنامه کلان توسعه کشاورزی استان ایلام کلید خورده است.

وی ادامه داد: این برنامه کلان دارای بخش های مختلفی است که هرکدام علاوه بر توسعه استان منجر به اشتغالزایی در بین مردم نیز می شود.

این مسئول تصریح کرد: هم اکنون بیش از یک هزار طرح در کارگروه های کشاورزی استان در نقاط مختلف تصویب شده که بیشتر این طرح ها به مرحله دریافت تسیهلات رسیده اند.

بازدار بیان داشت: یکی از موارد مهم توسعه کشاورزی استان علاوه بر ایجاد طرح های مختلف، ایجاد زیرساخت های مناسب جهت کشاورزی استان است.

وی ادامه داد: آبیاری تحت فشار از برنامه اصلی این سازمان در سال جاری است چراکه کمبود آب و خشکسالی در سال های اخیر ضربات سختی به کشاورزی استان وارد کرده است.

بازدار تصریح کرد: برای امسال اجرای پنج هزار هکتار آبیاری تحت فشار صورت می گیرد که البته قبل از این 19 هزار هکتار به آبیاری تحت فشار تجهیز شده بود.

وی یادآور شد: استان ایلام 336 هزار هکتار اراضی دیم و آبی دارد که از این میزان 71 هزار هکتار آن آبی و مابقی دیم است.

کد مطلب 1702547

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