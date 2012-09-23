ایستگاه پمپاژ آب سیمره از نیازهای اصلی مردم شیروان است

احمد شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش شیروان از توابع شهرستان شیروان چرداول استان ایلام است که ظرفیتهای متعددی دارد.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین ظرفیت های این بخش کشاورزی است که به دلیل مشکل کم آبی به طور کامل رشد نرکده است.

شوهانی افزود: یکی از مهمترین خواسته های مردم بخش شیروان بهره برداری از ایستگاه پمپاژ آب سیمره است که در صورت بهره برداری بسیاری از مشکلات مردم حل می شود.

وی با اشاره به اینکه طبق گفته مسئولان این طرح به زودی به بهره برداری می رسد، افزود: با بهره برداری از طرح پمپاژ آب سیمره به اراضی کشاورزی و آبی شدن زمین های مجاور رودخانه سیمره، بخشی از مشکلات کم آبی کشاورزان حل می شود.

وی به طرح شهرستان شدن بخش شیروان اشاره کرد و گفت: این طرح به تصویب رسیده است و در آینده ای نزدیک اجرا می شود.