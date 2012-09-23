به گزارش خبرگزاری مهر، نویسندگان در کتاب حاضر به دنبال نقد رشته تأمین مالی، مدلها و نظریههای آن میباشد. این اثر از شش بخش و در قالب پانزده فصل تشکیل شده است. این کتاب نقدی بر علم اقتصاد مالی یا تأمین مالی علمی و دانشگاهی است.
فصل اول به عنوان مقدمه کتاب در مورد تأمین مالی و فلسفه آن، تأمین مالی به عنوان یک علم اجتماعی، تأمین مالی بدون معنا و تأمین مالی معنادار بحث نموده است و مقداری نیز در مورد هر فصل به توضیح پرداخته است. نگارنده در فصل دوم با عنوان «علمگرایی» سعی بر آن دارد که نشان داده شود علم در حقیقت یک فلسفه است.
آزمایشگری، واقعیت و استدلال، آرمانهای دستنیافتنی هستند؛ درحالی که علم به همان اندازه فلسفه جنبه گمانهزنی، اعتقاد و لفاظی دارد. بخش اول فصل حاضر، به این بحث اختصاص دارد که چرا علم را باید یک فلسفه دانست. در بخش دوم خاستگاه تاریخی فلسفه علم نوین مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و در بخش سوم به تمایز بین تصور از علم بهعنوان «علم» و واقعیت علم به عنوان «فلسفه» پرداخته میشود.
در فصل سوم با عنوان «توجیه فلسفی: اثباتگرایی فریدمن» نگارنده در مورد اثباتگرایی منطقی «اثباتگرایی» فریدمن، دادهها و مفروضات آن بحث نموده است. فصل چهارم با عنوان «نقدی بر اثباتگرایی فریدمن» اقتصاد اثباتی از نقطه نظر چگونگی هدایت تحقیقات و فرآیند کشف در اقتصاد مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
فصل پنجم با عنوان «پارادایمهای تأمین مالی و سیر تکامل آنها» پیرامون تأمین مالی شرکتی و در زیرشاخههای نظریات در زمینه بیتناسبی، دوران بعد از نظریه MM در باب هزینه سرمایه، قیمتگذاری دارایی سرمایهای و خرده ساختار بازار بحث شده است. فصل ششم با عنوان «تأمین مالی اثباتی، هنجاری یا سودمند» پیرامون تاریخچه CAPM، مدلهای مختلف قیمت گذاری دارایی سرمایهای، CAPM سودمند، اسلاف CAPM، قاعده بازدهی ـ واریانس مورد انتظار، آزمودن فرضیه هنجاری، CAPM اولیه، مدل رجحان نقدینگی توبین، CAPM اولیه شارپ، CAPM بالنده ، آزمودن CAPM، CAPM امروزی، ناکامی CAPM-P، و سوء شهرت CAPM بحث و بررسی شده است.
فصل هفتم با عنوان «مخاطره یا عدم قطعیت و احتمال: زبان و مفاهیم» پیرامون تأمین مالی، زبان و بازگردان، نظریههای احتمالات و حساب احتمالات و مخاطره اقتصادی بحث شده است. فصل هشتم با عنوان «تاریخچه «اندازهگیری» مخاطرهپذیری» پیرامون احتمالات و مخاطره در اقتصاد تا سال 1930 و احیای روش اندازهگیری مخاطره با احتمالات بحث شده است. فصل نهم با عنوان «زبان ریاضیات» در مورد علم و ریاضیات و تأمین مالی و علم آمار بحث شده است.
در فصل دهم با عنوان «زبان تأمین مالی: یک دوگانگی فرهنگی»؛ در مورد صنایع ادبی، گویش خیابانی، کاربرد استعاره در تأمین مالی و دوگانگی زبان در تأمین مالی اهل علم و تأمین مالی اهل عمل بحث شده است. در فصل یازدهم تحت عنوان «چگونه و چرا چنین شد؟» در مورد ضرورت وجودی روششناسی اثباتی در تأمین مالی بحث شده است.
در فصل دوازدهم با عنوان «پیشه و عمل» در مورد تأثیرگذاری بر محیط عقلی، استنباطهای غیررسمی از محیطهای عقلی و خارجی، تأثیرگذاری بر محیط خارجی و پیامدهای مترتب بر تأمین مالی بحث شده است. فصل سیزدهم با عنوان «معنا» در مورد ساختارگرایی، علم التفسیر، نظریه انتقادی و نوگرایی و فرانوگرایی (مابعد نوگرایی) بحث شده است.
در فصل چهاردهم با عنوان «روشهای بدیل (جایگزین)»، پیرامون سنت تحقیق به روش کمی و مسیرهای جدید در تأمین مالی بحث شده است. فصل پانزدهم نیز به ملاحظات پایانی و جمعبندی اختصاص دارد.
«روششناسی تأمین مالی: به سوی تأمین مالی معنادار» تألیف جورج ام. فرانکفورتر و التون جرج مکگون با ترجمه محمد طالبی به همت دانشگاه امام صادق(ع) در سال جاری به بهای 115000 ریال منتشر شد.
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