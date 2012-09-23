به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا در حضور 37 هزار تماشاگر خود موفق شد با نتیجه 2 بر صفر کیه‌وو را از پیش رو بردارد. هر دو گل یووه را در این بازی "فابیو کوالیارلا" ستاره این تیم به ثمر رساند. کوالیارلا هفته گذشته نیز در لندن گل تساوی بخش یووه مقابل چلسی را وارد دروازه "پیتر چک" کرده بود.

در دیگر دیدار شب گذشته پارما و فیورنتینا در دیداری که پر از پنالتی‌های از دست رفته بود به تساوی یک بریک رضایت دادند. در این دیدار ابتدا "فاکوندو رونکالیا"، مدافع آرژانتینی فیورنتینا در دقیقه 20 تیمش را پیش انداخت.

در دقیقه 56 داور یک پنالتی به سود پارما اعلام کرد که "جیمی والدز" نتوانست آن را به گل تبدیل کند. بازی با همین نتیجه دنبال می‌شد که در دقیقه 88 "استوان یووتیچ" این بار یک ضربه پنالتی را برای فیورنتینا از دست داد. در دقایق تلف شده بازی داور یک ضربه پنالتی دیگر به سود پارما اعلام کرد که این بار والدز آن را به گل تبدیل کرد و در نهایت بازی با تساوی یک بریک به پایان رسید.

بازی‌های این هفته امشب با برگزاری هشت دیدار دیگر پیگیری می‌شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* سامپدوریا - تورینو

* آتالانتا - پالرمو

* بولونیا - پسکارا

* کالیاری - رم

* کاتانیا - ناپولی

* اینتر - سیه‌نا

* اودینزه - میلان

* لاتزیو - جنوآ

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 12 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- ناپولی 9 امتیاز - تفاضل گل 6+

3- لاتزیو 9 امتیاز - تفاضل گل 6+

4- سامپدوریا 8 امتیاز

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18- پالرمو یک امتیاز

19- پسکارا بدون امتیاز

20- سیه‌نا 4- امتیاز