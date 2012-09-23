به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی پایگاه تحلیلی ـ پژوهشی «گنج جنگ» عصر روز شنبه 1 مهر با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی آلهاشم نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ محمد بالادار جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی و دبیر شورای فرهنگ عمومی و محمدرضا اخضریان کاشانی مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاعرسانی «نمایه» در سالن اجتماعات شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.
در ابتدای این برنامه منصور واعظی با اشاره به 72 نرمافزار تولیدی در حوزه جنگ و دستاوردهای آن که سال گذشته در موسسه فرهنگی و اطلاعرسانی «نمایه» رونمایی شدهاند، گفت: حاصل آن تلاشها امروز روی شبکه جهانی اینترنت قرار میگیرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور سپس یادآور شد: ما در سالهای اخیر و با همت موسسه نمایه تولیدات خوبی در حوزه فضای مجازی داشتهایم و این نرمافزارها هم از جمله دستاوردهای آن است.
وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این مناسبت را در سال جاری متفاوت با سالهای قبل و دلیل آن را «خباثتها و شیطنتهای جدید استکبار برای مقابله با اسلام عزیز و کلام بلند معنویت خواهی آن» عنوان کرد.
واعظی افزود: اگر به تاریخ 34 ساله انقلاب اسلامی نگاهی بکنیم، میبینیم که مصاف عدالت و معنویت با ارزشهای ماتریالیستی و گفتمان استکبار جهانی همواره بوده و هر سال هم به نفع جبهه حق و ضرر جبهه باطل رقم خورده است.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی تاکید کرد: یک روز در این صف بندی، ایران عزیز تنها بود اما با اتفاقات مهمی که این سالها در کشورهای منطقه افتاده، شاهد شکلگیری یک جبهه سراسری با عنوان ایستادگی در برابر استکبار هستیم.
وی همچنین گفت: جنگ ما در طول 8 سال تنها با صدام نبود و شاهد آن اسرایی بودند که رزمندگان اسلام از بیش از 20 کشور به اسارت میگرفتند.
دبیر شرای فرهنگ عمومی کشور سپس یادآور شد: همانطور که دستاوردهای جنگ تحمیلی دستاوردهای بلندی بوده است، در حوزه جنگ نرم هم انقلاب اسلامی پیروزهای بزرگی چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی کسب کرده است.
در ادامه این برنامه محمدرضا اخضریان کاشانی مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاعرسانی «نمایه» در سخنانی گفت: در 2 سال گذشته طی 3 فاز 72 عنوان نرمافزار را در حوزه دفاع مقدس تولید کردهایم و امروز مجموعه اطلاعات این نرمافزارها روی شبکه اینترنت بارگذاری میشود.
به گفته وی، در پایگاه تحلیلی پژوهشی «گنج جنگ» بیش از 27 هزار داده اطلاعاتی از جمله اطلاعات مربوط به 6 هزار و 400 شهید، فهرست کتابشناسی 5 هزار و 200 عنوان کتاب، 4 هزار و 500 مقاله، 7 هزار و 800 قطعه چند رسانهای،550 مورد از اولینهای دفاع مقدس، 300 مورد از اصطلاحات این حوزه، 550 مورد خاطره دوران جنگ و اطلاعات مربوط به 20 عملیات دفاع مقدس، بارگذاری است.
مدیرعامل موسسه نمایه همچنین با اشاره به مشکلات بودجهای این موسسه فرهنگی و اطلاعرسانی، از تمایلش برای واسپاری بخشی از وظایف و فعالیتهای آن خبر داد و گفت: ادامه روند فعالیتهای موسسه نمایه نیازمند همکاری نخبگان جوان کشور است و ما آمادگی ه گونه همکاری با این عزیزان و حتی عضویت آنها در هیئت امنای طرحهای مربوطه را داریم.
محمدرضا اخضریان کاشانی در پایان از راهاندازی پایگاه بزرگ عترت به مناسبت عید غدیر و تا کمتر از یک ماه و نیم آینده خبر داد.
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