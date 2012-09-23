عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه
- محمد مرسی رئیس جمهوری مصر: ایران در یافتن راه حلی برای خروج از بحران در سوریه جایگاه مهمی دارد
- یک عضو جدید پارلمان سومالی در موگادیشو کشته شد
- پزشک مبارک: حسنی مبارک هرگز حمله قبلبی نداشته و از آن رنج نمی برد
- یک سرباز ترک در حمله نیروهای پ.ک.ک کشته شد
- ژو یونگ کانگ بلند پایهترین مقام امنیتی چین بعد از ظهر روز شنبه به طور غیر منتظره وارد کابل شد
- مقامهای دولت لیبی شنبه شب اعلام کردند، تصمیم دارند گروههای شبهنظامی و مسلح که تحت حاکمیت دولت قرار ندارند را خلع سلاح و منحل کنند
قاره آمریکا
- حمایت چاوز از راه پیمایی در کاراکاس
- همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک صورت گرفت؛ همسر یک شهروند آمریکایی مفقود شده از رئیس جمهوری ایران خواسته است تا به وی در یافتن همسرش کمک کند
- هافینگتون پست از ممنوعیت مسافرت بسیاری از مقام های ایران به آمریکا خبر داد
اروپا
- استاندارد زندگی یا حداقل معیشت در انگلیس رو به بدتر شدن است
- بلاروس امروز انتخابات پارلمانی برگزار میکند
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