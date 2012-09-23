عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

- محمد مرسی رئیس جمهوری مصر: ایران در یافتن راه حلی برای خروج از بحران در سوریه جایگاه مهمی دارد

- یک عضو جدید پارلمان سومالی در موگادیشو کشته شد

- پزشک مبارک: حسنی مبارک هرگز حمله قبلبی نداشته و از آن رنج نمی برد

- یک سرباز ترک در حمله نیروهای پ.ک.ک کشته شد

- ژو یونگ کانگ بلند پایه‌ترین مقام امنیتی چین بعد از ظهر روز شنبه به طور غیر منتظره وارد کابل شد



- مقام‌های دولت لیبی شنبه شب اعلام کردند، تصمیم دارند گروه‌های شبه‌نظامی و مسلح که تحت حاکمیت دولت قرار ندارند را خلع سلاح و منحل کنند

- ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که مقر فرماندهی خود را از ترکیه به مناطق آزاد شده در داخل خاک سوریه منتقل کرده است

قاره آمریکا

- حمایت چاوز از راه پیمایی در کاراکاس

- همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک صورت گرفت؛ همسر یک شهروند آمریکایی مفقود شده از رئیس جمهوری ایران خواسته است تا به وی در یافتن همسرش کمک کند

- هافینگتون پست از ممنوعیت مسافرت بسیاری از مقام های ایران به آمریکا خبر داد

اروپا

- استاندارد زندگی یا حداقل معیشت در انگلیس رو به بدتر شدن است

- بلاروس امروز انتخابات پارلمانی برگزار می‌کند