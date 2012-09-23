رئیس جمهور در نیویورک برای صدور قطعنامه ممنوعیت توهین به ادیان الهی تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی شنبه شب در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به نشست قاهره برای حل بحران سوریه گفت: ابتدا این نشست در سطح کارشناسان برگزار شد که امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران شرکت کرد و در این نشست با رایزنی های ایران حذف بشار اسد به عنوان یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه حذف شد .

وی افزود: عدم دخالت خارجی در سوریه و همچنین رسیدن به یک راه حل سیاسی به عنوان یک مبنای منطقی برای حل بحران این کشور در این نشست مصوب شد و بعد قرار شد وزیران امور خارجه تصمیم بگیرند که چه کاری باید انجام دهند.

بروجردی با بیان اینکه مصر برای ایران حائز اهمیت است، گفت: مصر عضو تروئیکای جنبش عدم تعهد و یک کشور نوپا و انقلابی است وکشور پیشنهاد دهنده برای حل بحران سوریه بود بنابراین ایران در نشست قاهره شرکت کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: ایران بدون نظر سوریه به هیچ توافقی با این کشورها نخواهد رسید.

وی با بیان اینکه عربستان قول داده بود که در سطح وزیرانخارجه در نشست قاهره شرکت کند، گفت: عدم شرکت عربستان در این نشست برای مصر گران تمام شد چرا که عربستان خود مدعی رهبری جهان عرب است و برایش سخت است که مصر نقش محوری در حل بحران سوریه داشته باشد.

بروجردی با اشاره به سفر صالحی به مصر بعد از نشست قاهره گفت: بشاراسد در این دیدار اعلام کرد که ما به ایران اعتماد کامل داریم و هر راهکاری که ایران ارائه دهد ما می پذیریم بنابراین چک سفید سوریه به ایران نشان از اعتمادی است که این کشور به ما دارد.

وی گفت: فعلا مصریها خواهان روابط در بعد اقتصادی هستند و این موقعیت مصر برای ایران قابل درک است چرا که این کشور نوپاست و فشارهای زیادی را تحمل می کند و از نظر اقتصادی نیز به کمک آمریکا و عربستان احتیاج دارد بنابراین هیچ تعجیلی در ایجاد رابطه با مصر نداریم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت سوریه توانسته است اوضاع این کشور را تحت کنترل خود دربیاورد، گفت: اکنون دمشق یک شهر معمولی و عادی است و وضعیت کاملا کنترل شده و در حال پاکسازی است.

بروجردی افزود: بشار اسد از مرحله خطر عبور کرده و در حال تثبیت وضعیت این کشور است و علیرغم اینکه تحریم ها همچنان ادامه دارد فضا باز است و قانون اساسی را به رای گذاشته اند و احزاب آزادانه فعالیت می کنند.

وی همچنین با اشاره به دخالت های ترکیه در امور داخلی سوریه گفت: ترکیه اگر همین سیاست را پیش ببرد بازنده است مگر اینکه در سیاست های خود تعدیل بدهد.

بروجردی گفت: حضور ترکیه در اجلاس قاهره به این معناست که این کشور به دنبال راه حل سیاسی است اما اگر همچنان به سیاست های فعلی خود ادامه دهد به ضررش تمام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به زائران ربوده شده ایرانی در سوریه گفت: کار خیلی پیچیده ای است و دائما این زائران توسط گروه های تروریستی جابه جا می شوند و ما به دلیل حفظ جان این زائران نمی توانیم هیچ گونه عملیاتی انجام دهیم اما در تلاش هستیم تا با مذاکره و تفاهم زمینه آزادسازی آنان را فراهم کنیم.

بروجردی همچنین با اشاره به نشست عدم تعهد گفت: اعضای جنبش عدم تعهد دو سوم کشورهای جهان هستند و حال که ایران ریاست این جنبش را برعهده دارد می تواند از ظرفیت این کشورها در مسئله هسته ای خود و همچنین حل بحران سوریه استفاده کند.

وی همچنین با اشاره به هتاکی اخیر کشورهای غربی به ساحت مقدس پیامبر عظیم اسلام گفت: در هر کشوری که سفارت آمریکا اشغال شد پرچم القاعده بالا رفت و این کشورها هیچ وقت فکر نمی کردند به خاطر یک حرکت خودجوش مردم مسلمان مجبور بشوند سفارتخانه های خود را در کشورهای اسلامی تعطیل کنند.

بروجردی با بیان اینکه رئیس جمهور باید در اجلاس نیویورک خواستار صدور قطعنامه ای در ممنوعیت اهانت به همه ادیان الهی شود، گفت: در این اجلاس رئیس جمهور با توجه به ظرفیت جنبش عدم تعهد در کشورهای اسلامی می تواند زمینه صدور قطعنامه ای در ممنوعیت اهانت به همه ادیان الهی فراهم کند که در این قطعنامه مجازات هایی هم پیش بینی شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در مورد همکاری نظامی ایران با سوریه گفت: ما یک نفر نظامی هم در سوریه نداریم و اگر این اتفاق می افتاد رسانه های غربی همچون بمب خبری بر علیه ما جار و جنجال به راه می انداختند.

وی با بیان اینکه کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی توطئه آمریکا نبوده است، گفت: با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، اوباما دنبال آراء مردم است و این تحلیل درستی نیست که کشته شدن سفیر توطئه خود آمریکایی ها باشد. در اهانت به پیامبر عظیم الشان اسلام کشورهای غربی بازنده بودند.