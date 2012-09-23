به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابت‌ها که در ماکائو جریان دارد در بخش تالو آخرین پیکارها انجام شد که حاصلی برای نمایندگان کشورمان نداشت. طاهر قاسمی آخرین تالوکار ایران بود که برای اجرای فرم "نن دائو" به روی تالو فیلد رفت.

قاسمی فرم خود را به خوبی اجرا کرد و با کسب امتیاز 44/9 امید زیادی به رسیدن به سکوی قهرمانی داشت که با یک امتیاز اختلاف در جای چهارم ایستاد. نماینده ویتنام با امتیاز45/9 در این فرم سوم شد.

اما در بخش ساندا پیکارها در مرحله نیمه نهایی پیگیری شد که در وزن 52- کیلوگرم امیر نجفی مقابل نماینده کره جنوبی در دو راند متوالی به پیروزی دست یافت و به فینال رسید. وی که با شکست سانداکارانی از ترکمنستان و چین تایپه به این مرحله رسیده بود، برای کسب مدال طلا ووشوکاری از مصر را پیش رو دارد.

جواد قزل سفلو در وزن 65- کیلوگرم که با برتری مقابل فرانسه و روسیه به نیمه نهایی رسیده بود ، در پیکار با حریفی از ازبکستان صاحب پیروزی شد. وی نیز برای کسب مدال طلا نماینده ای از چین را پیش را خواهد داشت.

در وزن 70- کیلوگرم جواد کرمی در مرحله نیمه نهایی به مصاف سانداکار ویتنام رفت و در حالی که راند اول را به حریف واگذار کرده بود ، در راند دوم پیروز شد، اما راند سوم را نیز بازنده شد تا به نشان برنز بسنده کند.

همچنین در وزن 80- کیلوگرم سهیل خدرویسی در مبارزه با نماینده ازبکستان صاحب پیروزی شد و به دیدار نهایی راه یافت. این ووشوکار کشورمان که دور اول را استراحت داشت و سپس نماینده ماکائو را از پیش رو برداشته بود، برای کسب مدال طلا باید با ووشوکاری از روسیه پیکار کند.

روز گذشته هم زهره شه پری در وزن 60- کیلوگرم بانوان راهی دیدار نهایی شده بود تا تیم ایران در پیکارهای نهایی که عصر امروز به وقت محلی آغاز می شود چهار نماینده داشته باشد.

تیم ملی ووشوی کشورمان در چهارمین دوره رقابت‌های ووشوی قهرمانی رده‌های سنی جهان تاکنون یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز توسط سپیده شاکریان، یک مدال نقره توسط سهیل محمودی و چهار مدال برنز توسط رجبی، مختارپور، حجتی و رجبی کسب کرده است.

این دوره از مسابقات با حضور 408 ووشوکار از 41 کشور جهان در ماکائو جریان دارد و عصر امروز یکشنبه با برگزاری مبارزات نهایی بخش ساندا به پایان می رسد.