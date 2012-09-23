علت اختیاری اجباری شدن درس دفاع مقدس در دانشگاه پیام نور

محمد هادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختیاری اجباری شدن درس دفاع مقدس در دانشگاه پیام نور گفت: درس دفاع مقدس باید در گروه درسهای اختیاری قرار گیرد اما اختیاری که می تواند جانشین یکی از درسهای اختیاری قرار گیرد که حتماً باید جز یکی از درسهای انتخاب شده از سوی دانشجویان باشد.

وی گفت: در دانشگاه پیام نور تمام دانشجویانی که دانش آموخته شدند این درس را گذراندند و ارائه این درس برای دانشجویان جدیدالورود هم الزامی است.

به گفته مدیر برنامه ریزی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، دانشجویانی که فقط با یک عنوان درسی در نیمسال نخست تحصیلی جاری دانشگاه پیام نور دانش آموخته می شوند و تاکنون موفق به گذراندن درس آشنایی با دفاع مقدس نشده اند، می توانند تک درس نظری باقی مانده را به همراه درس آشنایی با دفاع مقدس انتخاب و آن را به صورت معرفی به استاد اخذ کنند.