عرضه 14.5 درصد ارز فروش نفت در مرکز جدید مبادلات ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی درباره آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز گفت : مرکز مبادلات ارزی از امروز یکشنبه به صورت آزمایشی کار خود را آغاز می کند اما عملیاتی شدن رسمی این مرکز از دوشنبه به صورت یکپارچه در سراسر کشور خواهد بود.



وی افزود: با اجرای این طرح، همه دارندگان و متقاضیان ارز با مراجعه به این مرکز می توانند ارز خود را عرضه و متقاضیان نیز ارز خود را تأمین کنند.



بهمنی، مبنای نرخ عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی را درصدی کمتر از میانگین نرخ بازار غیررسمی اعلام کرد و افزود: اگر تقاضا کمتر شود قطعاً روز و روزهای بعد ارز با نرخ کمتری عرضه خواهد شد.



وی با بیان اینکه ارزی که در این مرکز عرضه می شود مربوط به دولت نیست ، افزود: در مرکز مبادلات ارزی ارز بانک مرکزی ، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی که متعلق به شرکت پتروشیمی است و 14.5 درصد ارز حاصل از فروش نفت و نیز دو تا 10 درصد ارز مربوط به صندوق توسعه ملی عرضه می شود.



رئیس کل بانک مرکزی درباره اشخاص واجد شرایط دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی گفت: در این مرکز در مرحله نخست برای اولویت های سه به بعد ارز اختصاص می یابد و تقاضاها بر اساس ارز موجود پاسخ داده می شود.



بهمنی افزود: با توضیح ارز در این مرکز نرخ ارز در بازار کاهش خواهد یافت ، زیرا بخشی از تقاضا از این مرکز تأمین می شود و فشار تقاضا از بازار برداشته خواهد شد و کاهش تقاضا به طور طبیعی قیمت را کاهش خواهد یافت.



رئیس کل بانک مرکزی گفت: با ایجاد مرکز مبادلات ارزی زمینه ای فراهم شده است تا همه صادر کنندگان، شرکت های دولتی ، خانواده ها و اشخاص دارای ارز بتوانند ارزشان را در این مرکز ارایه کنند و با قیمت مناسب در اختیار واردکنندگان قرار گیرد تا هم آنان ارز خود را با نرخ مناسب به فروش برسانند و هم نیاز بازار تأمین شود.

عرضه بخشی از ارز صندوق توسعه ملی در مرکز مبادلات ارزی



رئیس صندوق توسعه ملی گفت: بخشی از ارز این صندوق در مرکز جدید مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز عرضه می شود.



محمدرضا فرزین گفت : صندوق توسعه ملی امسال مجاز است 20 درصد منابع ارزی خود را به ریال تبدیل کند و آن را در اختیار متقاضیان ریالی بخش خصوصی قرار دهد. رئیس صندوق توسعه ملی افزود: بر این اساس 20 درصد منابع ارزی صندوق توسعه ملی از طریق بانک مرکزی در مرکز جدید مبادلات ارزی به فروش می رسد.



وی تصریح کرد: منابع ریالی حاصل از فروش ارز نیز تماماً در اختیار بخش خصوصی، ‌تعاونی و عمومی غیردولتی قرار می گیرد. فرزین بر آمادگی صندوق توسعه ملی برای در اختیار قرار دادن توان این صندوق به بانک مرکزی تأکید کرد و افزود: با این اقدام درصدد آن هستیم تا نیاز متقاضیان واقعی ارز به نحو مطلوب تأمین شود.