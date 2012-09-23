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۲ مهر ۱۳۹۱، ۸:۴۷

لیگ برتر فوتسال کشور/

شهرداری تبریز برابر شهید منصوری شکست خورد

شهرداری تبریز برابر شهید منصوری شکست خورد

تبریز-خبرگزاری مهر،تیم فوتسال شهرداری تبریز با قبول شکست برابر میهمان خود تیم شهید منصوری قرچک به رده ششم جدول سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تنها دیدار باقی مانده از هفته هفتم رقابتهای فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز (شنبه) بین تیمهای شهرداری تبریز و شهید منصوری قرچک در تبریز به انجام رسید که در نهایت تیم میهمان با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید.

در این دیدار که حدود دو هزار تماشاگر در سالن شهید پورشریفی تبریز آن را از نزدیک به نظاره نشستند، در نیمه اول تیم شهید منصوری با گل مهرداد جاوید از حریف خود پیش افتاد اما در نیمه دوم گلی که مسلم رستمی ها برای تیم شهرداری تبریز بازهم با یک گل دیگر توسط تیم میهمان پاسخ داده شد تا در نهایت این بازی با برتری دو بر یک تیم شهید منصوری به پایان برسد.

شاگردان اسماعیل تقی پور با این شکست 11 امتیازی باقی ماندند تا یک رده دیگر در جدول پایین آمده و در خانه ششم بایستند.

دیروز نیز از همین چارچوب تیم دبیری تبریز در خانه شهرداری ساوه تن به تساوی یک بر یک داد تا در جایگاه سوم ماندنی شود.

هلال احمر دیگر تیم تبریزی حاضر در لیگ برتر فوتسال نیز در زمین تیم راه ساری دو بر یک شکست خورد تا با سه امتیاز در رده نازل یازدهم قرار بگیرد.

کد مطلب 1702579

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