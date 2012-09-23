اهانت به ساحت مقدس پیامبر(ص) سبب وحدت بیشتر مسلمانان شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه شنبه در جمع مدیران کاروان های حج تمتع افزود: این اهانت دشمنان نشانگر دشمنی دیرینه آنان باهمه مسلمانان است و اینکه می خواهند یک جبهه واحدی درمقابل مسلمانان ایجاد کنند.

وی گفت: اکثر کشورهای غربی دست به دست هم داده اند تا با این امر بیشتر به مسلمانان فشار بیاورند.



وی با بیان اینکه در چنین شرایطی وحدت مسلمانان بسیار پراهمیت است افزود: مسلمانان باید درمقابل دشمنانی که به عنوان یک جریان در دنیا قرارگرفته اند، با وحدت یکدیگر بتوانند نقشه های آنان را خنثی کنند.



امام جمعه گرگان با اشاره به اینکه مسلمانان باید شرایط زمان و مکان را درهردوره ای از زمان درک کنند اذعان داشت: مومن باید زیرک باشد تا سرش کلاه نرود، چون در دورانی که اختلافاتی وجود دارد دشمن سعی می کند بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کند و مسلمانان باید با شناخت شرایط زمان نگذارند دشمن آنها را بازی دهد.



امام جمعه شهرستان گرگان با اشاره به رفتار مدیران کاروان های حج و زیارت در دوران حج گفت: مدیران باید سعی کنند با رعایت اخلاق و رفتار خوب و حسنه زائران را بسوی رفتار خوب دینی هدایت کنند.