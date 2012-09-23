  1. دانشگاه و فناوری
۲ مهر ۱۳۹۱، ۸:۵۹

بهبود خواص چسبندگی نانو پوشش برای صنایع پزشکی

بهبود خواص چسبندگی نانو پوشش برای صنایع پزشکی

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارائه روشی موفق شدند خواص چسبندگی و خوردگی پوشش های نانو هیدروکسی آپاتیت را بهبود بخشند این مواد در صنایع مهندسی پزشکی و تولید بیومواد کاربرد دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پوشش هیدروکسی آپاتیت بر زیرلایه تیتانیومی به دلیل وجود مشکلاتی فاقد استحکام چسبندگی کافی برای استفاده در مصارف پزشکی است. مشکل اصلی به هنگام سینتر کردن (کلوخه کردن) هیدروکسی‌ آپاتیت به وجود می آید.

دمای بالای سینتر  موجب فرسایش فلز زیرلایه و همچنین تجزیه هیدروکسی آپاتیت و ایجاد ترک در پوشش به هنگام سینتر کردن و سرد شدن می شود.

در این زمینه پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روشی را ارائه کردند که تا حدودی باعث بهبود خواص چسبندگی و خوردگی پوششهای نانو هیدروکسی می شود و مشکلات را کاهش می دهد. مهمترین هدف این پژوهش بهبود خواص چسبندگی و خوردگی پوششهای نانو هیدروکسی آپاتیت به وسیله اصلاح زیرلایه ها به روش برسکاری است.
 
بهبود خواص پوششهای نانو هیدروکسی آپاتیت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در صنایع مهندسی پزشکی و تولید بیومواد کاربرد دارد.
کد مطلب 1702583

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