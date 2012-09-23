به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمازون، 10 کتاب اول پرفروش موجود در لیست این هفته توسط نیویورک تایمز معرفی شد.
این کتابها به ترتیب از این قرار هستند:
«نگهدارنده زمان» نوشته میچ آلبُم. این کتاب، داستان مردی را بیان میکند که مخترع اولین ساعت دنیا است. این مرد به جرم اندازهگیری با ارزشمندترین هدیه خدا به نام زمان به غاری تبعید میشود. به هنگام رهایی یک ساعت شیشهای معجزه آسا همراه اوست و سعی میکند که معنای زمان واقعی را به دو انسان زمینی آموزش دهد. یکی از اینها دختر نوجوانی در حال مرگ و دیگری مردی مسن و ثروتمند که خواهان زندگی جاودانه است.
«باغ وحش» نوشته جیمز پیترسون. این کتاب داستان حملات حیوانات است که تمام شهرهای جهان را درمی نوردد. جکسون اوز یکی از شخصیتهای این کتاب که زیستشناس جوانی است، شاهد وقوع این حوادث وحشتناک است و هنگامی که شبیخون شیری را در آفریقا مشاهده می کند، بزرگی خشونتی که هر دم زیادتر می شود را حس می کند. این زیست شناس با کمک یک اکولوژیست به نام کلوئه توسینیانت سعی می کند به رهبران جهان در رابطه با این حوادث هشدار دهد. زیرا به زودی هیچ جایی برای زیستن انسان وجود نخواهد داشت.
«دختر از دست رفته» رمانی نوشته گیلیان فلین. این کتاب داستان زوجی است که در روز سالگرد ازدواج آنها، زن ناپدید و جستجوها برای پیدا کردن او آغاز میشود. در نهایت مدارکی بر ضد شوهر به عنوان قاتل پیدا می شود ولی او از مخمصه رهایی مییابد و بی گناهیش ثابت می شود. این کتاب جهان بیاعتمادی بین دو زوج را به تصویر می کشد.
«سنگ قبرها» نوشته کلایو کاسلر. این کتاب داستان زن و شوهری است به نام های سم و رمی فارگو که توسط درخواست کمک یکی از دوستان باستان شناس خود برای حفاری یک منطقه باستانی فوق سری دچار وسوسه می شوند. چیزهایی که پیدا می شود آنها را به سمت جایزه بزرگتری رهنمون می کند. سرنخ ها به سمت سنگ قبر آتیلا پادشاهی که با خروارها طلا و جواهر دفن شده است، اشاره میکنند...
«رقص با اژدها» (ترانهای از یخ و آتش، کتاب پنجم) نوشته جرج مارتین. این کتاب داستانی فانتزی با تلفیقی از راز و رمز تاریخی است. بعد از نبردی بسیار عظیم، قدرت هفت پادشاهی تعادل خود را از دست میدهد و از هر جهت با تهدید روبرو میشود.
«نور در میان اقیانوسها» نوشته ام.ال استِدمن. این کتاب داستان مردی است که مسئول فانوس دریایی در یک جزیره جداگانه است. او و همسرش قایقی را در به همراه یک مرد مرده و یک نوزاد پیدا میکنند و آن نوزاد را بزرگ میکنند. این کتاب با قلم زیبایی خواننده را مسحور داستان این زوج میکند.
«آخرین بازمانده» نوشته تِس گریتسن. این کتاب داستان پسری است به نام تدی که از دو قتل عام جان سالم به در می برد. به هنگام چهارده سالگی خانوادهاش همگی قتل عام میشوند و او تنها بازمانده خانواده خود است.
«ان دابلیو» نوشته زیدی اسمیث. این کتاب داستان یک شهر است. شمال غربی یک شهر که در آن میزبانان و میهمانانی پیدا می شوند که بعضی دارای قدرت هستند و برخی نیستند. مردمی که تعدادی از آنها به طور خاصی زندگی می کنند و برخی زندگی خاصی ندارند و دیگران در میانه این دو طبقه. همه شهرها مانند این هستند و هنگامی که یک غریبه این مرزها را زیرپا می گذارد نظم و سیستم این شهر بهم می خورد.
«بافتهایی از سایه» نوشته لوری آر.کینگ. این کتاب داستان مری راسل و شرلوک هلمز است و ماجراهای آنها که در مراکش اتفاق می افتد.
و در آخر «راز زیبا» نوشته لوئیس پنی. این کتاب داستان شهر میمون ها است که هیچ غریبهای امکان راه یافتن به آن را ندارد.
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