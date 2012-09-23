  1. جامعه
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

بانوان خوشنویس قاجار در کاخ گلستان

نمایشگاه "بانوان خوشنویس قاجار" در تالار حوض خانه کاخ گلستان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 9 نسخه خطی از بانوان هنرمند دوران قاجار به نمایش گذاشته شده است.

 پنج اثر خطی شامل یک جلد قرآن، دعای کمیل، تعقیبات نماز، دعای یس و دعای صباح، آثار به نمایش درآمده از "ام سلمه" دختر فتحعلیشاه که می‌توان وی را سرآمد بانوان هنرمند خوشنویس دوره قاجار دانست به نمایش درآمده است.

 همچنین یک قرآن به خط نسخ و کلیات سعدی به نستعلیق اثر "مریم بانو" از نوادگان حاج میرزا عبدالوهاب نائینی و یک قرآن خطی به نسخ از "بانو خورشید کلاه" در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

از "فخرجهان یا فخرالدوله" یکی دیگر از دختران فتحعلیشاه قاجار نیز یک اثر مربع که 10 قطعه خط و تصویر است به روش ناخنی به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه از هفته گذشته آغاز شده و تا پایان هفته جاری در تالار حوض خانه کاخ گلستان در میدان ارگ آماده بازدید علاقه‌مندان است.

 

کد مطلب 1702589

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها