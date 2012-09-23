بانوان خوشنویس قاجار در کاخ گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 9 نسخه خطی از بانوان هنرمند دوران قاجار به نمایش گذاشته شده است.

پنج اثر خطی شامل یک جلد قرآن، دعای کمیل، تعقیبات نماز، دعای یس و دعای صباح، آثار به نمایش درآمده از "ام سلمه" دختر فتحعلیشاه که می‌توان وی را سرآمد بانوان هنرمند خوشنویس دوره قاجار دانست به نمایش درآمده است.

همچنین یک قرآن به خط نسخ و کلیات سعدی به نستعلیق اثر "مریم بانو" از نوادگان حاج میرزا عبدالوهاب نائینی و یک قرآن خطی به نسخ از "بانو خورشید کلاه" در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

از "فخرجهان یا فخرالدوله" یکی دیگر از دختران فتحعلیشاه قاجار نیز یک اثر مربع که 10 قطعه خط و تصویر است به روش ناخنی به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه از هفته گذشته آغاز شده و تا پایان هفته جاری در تالار حوض خانه کاخ گلستان در میدان ارگ آماده بازدید علاقه‌مندان است.



